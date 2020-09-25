蓬佩奧再轟北京！指陸駐紐約領館是間諜窩　或逮捕更多人

美國紐約市近日傳出有華裔警員因涉嫌間諜罪被捕，讓已經惡化的美中關係更加緊張。美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ） 23 日接受外媒專訪時，直指中國駐紐約領事館是一個重要的「間諜窩」，甚至認為會有更多特工和外交人員因此被捕。

《紐約郵報》