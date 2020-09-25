蓬佩奧再轟北京！指陸駐紐約領館是間諜窩　或逮捕更多人

美國紐約市近日傳出有華裔警員因涉嫌間諜罪被捕，讓已經惡化的美中關係更加緊張。美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ） 23 日接受外媒專訪時，直指中國駐紐約領事館是一個重要的「間諜窩」，甚至認為會有更多特工和外交人員因此被捕。
根據《紐約郵報》（ New York Post ）報導，蓬佩奧受訪時表示，中國外交人員的活動已逾越正常的外交界線，反而更像是間諜行為。報導並指出，中國駐舊金山和紐約市的領事館，都被美方視為間諜活動的溫床，那裡的工作人員被質疑長期竊取加州矽谷的商業機密，還有收集紐約當地的維吾爾族人以及中國異議人士的資料。
蓬佩奧還聲稱，中方在紐約進行間諜活動一事，甚至有可能蔓延到聯合國位於紐約曼哈頓的總部，而川普政府也正密切注意中國駐美的外交人員數目。
紐約市的藏族華裔警員昂旺( Angwang )，上週因涉嫌為中國政府充當間諜，監控紐約市內其他藏人的活動而被捕，事件曝光後，中國官方已否認昂旺的間諜身分。當《紐約郵報》的記者問到是否還有像昂旺的個案存在於美國境內時，蓬佩奧回應稱：「絕對有，正如你所見，不只上週的紐約警界個案，司法部還有多宗有關案件正在進行，我有信心他們會繼續跟進，我也預期還會出現更多此類案件。」
美國司法部先前已起訴 2 名中國駭客，罪名是企圖偷取新冠疫苗的研究資料，美國更在 7 月決定關閉中國駐休士頓領事館、逮捕具解放軍背景的研究人員，引發雙方互相關閉駐外機構的負面效應。當時蓬佩奧曾說，美國之所以關閉該領事館，是因有證據顯示他們從事間諜活動，屬違法行為，所以要將他們驅逐出美國。