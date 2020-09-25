防川普敗選賴皮！參院重申和平過渡決議案　民主黨重批

美國總統川普近日被問到倘若敗選、是否會和平轉移政權一事時，態度曖昧不明，暗示不會接受落敗結果，引發美國政界譁然，除了對手民主黨出面抨擊，他所屬的共和黨也有不少政要跑出來滅火，拍胸脯保證國家會跟隨選民的意願，讓選舉後的政權有序交接。
綜合外媒報導，昨( 24 日)川普被問到是否會和平交接政權時，僅回答：「我們得等著看會發生什麼事情」，而未做出任何承諾，這樣的態度讓各界相當憂心。同樣隸屬共和黨的參議院領袖麥康諾（ Mitch McConnell ）就在官方推特上發文，強調國會議員將接受大選結果，打下：「 11 月 3 日大選的贏家將在明年 1 月 20 日就任，政權交接會有序地進行，自從 1792 年以來，每 4 年皆是如此。」
共和黨多數的參議院並於 24 日無異議通過重申「有序和平舉行政權轉移」的決議案。提案的民主黨參議員曼欽（ Joe Manchin ）表示，參議院諸員在聽到川普的言論後都十分擔心，認為「必須在參議院提案重申我們對國家、憲法和人民的承諾，簡直是個恥辱。」
多次與川普互槓的民主黨眾議院議長裴洛西( Nancy Pelosi )也提醒川普，這裡是美國，而非北韓、俄羅斯或其他強人統治的國家，川普應尊重根據美國憲法所做的就職誓詞。至於一度宣布角逐總統大選、隨後退出的民主黨籍參議員桑德斯（ Bernie Sanders ）也呼籲選民，以行動回應川普的狂言，讓川普明白決定權是在人民手上。
除了選舉本身，近日鬧得沸沸揚揚的還有補足大法官空缺一事。根據美國法律規定，若大選結果有爭議，可向聯邦最高法院提出異議並裁決。然而，自由派大法官金斯柏格（ Ruth Bader Ginsburg ）本月 18 日去世後，川普即迅速展開提名遞補人選的動作，共和黨亦表態要在大選前選出大法官繼任者，有望將保守派在最高法院的優勢擴大為 6 比 3 ；但此舉遭到民主黨強烈反對，主張應由下任總統決定。