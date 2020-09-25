防川普敗選賴皮！參院重申和平過渡決議案　民主黨重批

美國總統川普近日被問到倘若敗選、是否會和平轉移政權一事時，態度曖昧不明，暗示不會接受落敗結果，引發美國政界譁然，除了對手民主黨出面抨擊，他所屬的共和黨也有不少政要跑出來滅火，拍胸脯保證國家會跟隨選民的意願，讓選舉後的政權有序交接。

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