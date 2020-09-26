泰國網友呼籲抵制沉默的國際泰裔明星

泰國示威潮於近期越趨越烈，不少憤怒的民眾呼籲抵制至今仍保持沉默的泰國偶像。根據泰國民運團體所述，在19日和20日的抗議中取得初步的成功，但網路聲浪未曾停歇，將矛頭指向沉默的演藝圈人士。
據悉，網友們在推特以標籤 #แบนแทกุกไลน์和 #แบนไอดอลคนไทยในเกาหลี，表示禁止追隨在韓國發展的泰國明星。長期以來，前往韓國發展的泰國明星十分多，包括在韓國以Black Pink團體紅遍世界的Lisa，2PM組合中的Nichkhun，和GOT7的BamBam等等。
過去兩個月泰國抗議活動頻頻上演，據主辦單位估計，19 日最高峰時，示威者達 5 萬人，創下 2014 年軍事政變以來的最高紀錄。不同於泰國 2000 年後幾波大型政治集會，都是由紅、黃兩派政治團體為主，這波主要由年輕人籌組、沒有主要運動領袖，明顯是受到香港「反送中」運動的影響。示威者除了要求總理巴育（ Prayut Chan-o-cha ）帶領軍政府下台，也要求限制泰王瓦集拉隆功（ Maha Vajiralongkorn ）的權力。
保持沉默的泰國明星或許是考量到龐大的中國市場，也或許是不生活在泰國而沒有切身之感，無論如何，擁護民主的泰國網友們已注意到此波不尋常的安靜，並且紛紛在推特上發文表示將不再支持、追蹤或跟隨這些國際明星。