世衛說全球新冠死亡數恐破200萬　譚德塞擬募款1兆抗疫

新冠肺炎疫情持續延燒，截至台北時間 26 日清晨，已在全球造成至少 32390204 人確診、 985302 人死亡。世界衛生組織（ World Health Organization , WHO ） 25 日發出警告稱，全球死亡人數很可能會超過 200 萬人，秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）除了指控美國總統川普的退出行為不合適，也向各界募款 350 億美金（約 1.02 兆台幣），阻止疫情繼續荼毒各國。

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世衛流行病專家范科霍夫（ Maria van Kerkhove ）也指出，近日

開發有效的治療方法和疫苗，