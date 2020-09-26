世衛說全球新冠死亡數恐破200萬　譚德塞擬募款1兆抗疫

新冠肺炎疫情持續延燒，截至台北時間 26 日清晨，已在全球造成至少 32390204 人確診、 985302 人死亡。世界衛生組織（ World Health Organization , WHO ） 25 日發出警告稱，全球死亡人數很可能會超過 200 萬人，秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）除了指控美國總統川普的退出行為不合適，也向各界募款 350 億美金（約 1.02 兆台幣），阻止疫情繼續荼毒各國。
綜合外媒報導，目前美國的新冠肺炎疫情仍高居全球第一，已飆破 700 萬例、逾 20 萬人不幸病死，並再次傳出有州長確診。維吉尼亞州州長拉爾夫·諾瑟姆（ Ralph Northam ） 25 日宣布，他和夫人的新冠病毒檢測都呈陽性反應，但妻子的症狀輕微，而他本人則未出現病徵，目前 2 人都已被隔離，諾瑟姆將會在家繼續處理州政。
世衛突發衛生事件執行主任萊恩（ Mike Ryan ）週五坦言，新冠肺炎在短短 9 個月內就造成全球逾 98 萬人死亡，有鑑於疫苗的研發、準備和普及過程中可能出現的不穩定因素，如果全球缺乏共同行動、遏止疫情擴散，死亡人數翻倍增至 200 萬並非不可能。
世衛流行病專家范科霍夫（ Maria van Kerkhove ）也指出，近日歐洲有部分國家的確診病例數呈上升趨勢，有可能是因檢測更加普及所導致，但新冠肺炎住院和重症病房的入院率亦有所增加，令人擔憂。
世衛秘書長譚德塞也呼籲國際社會提供 350 億美元的資金以「投資末來」，繼續開發有效的治療方法和疫苗，並強調雖然這是筆鉅款，但為了阻止疫情、讓各國經濟盡快復甦，算是筆便宜的交易，也遠比 G20 （二十國集團）用來刺激經濟的金額還要低。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。