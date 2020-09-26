本屆聯合國大會刮「逆風」？外媒：中國遭不同國家抵制

第 75 屆聯合國大會展開，聯合國所屬機構也進入議程討論，不過今年適逢美中關係異常緊張，雙方在會議中數度針鋒相對之外，有外媒統整、分析稱，此次聯大北京當局似乎遭遇了強勁的逆風，在不少議題上遭到不同國家抵制。
根據《美國之音》報導，今年大會除了美國總統川普錄製影片再嗆北京要為新冠疫情負責、美中駐聯合國代表口角之外，中國在人權、南海、台灣、香港等議題也被其他國家針對。法國總統馬克宏（ Emmanuel Macron ) 22 日在聯大會議上發言時，就公開要求派出國際團隊前往新疆調查，並強調基本人權是普世價值，而不只屬於西方國家，不能一提到人權就以干涉內政為由反對。這也是法國總統首次在聯合國大會上針對中國的維吾爾人權問題發言，分析認為，這代表歐洲與北京在人權議題的衝突越來越明顯，立場也越發堅定。
報導續指，類似情況也發生在聯合國人權理事會，在它近期的 1 次會議上，人權理事會主席無視中國代表敲桌子反對，而讓非營利組織「聯合國觀察組織」的執行長努爾（ Hillel Neuer ）繼續就中國政府強制關押新疆維吾爾人發言。美國約翰霍普金斯大學東亞研究學者吳玉婷（ Andrea Worden ）認為，從近期該機構就中國人權標準決議案的投票狀況來看，中國的人權標準已經引起越來越多國家的警覺。
至於和中國長期存在南海主權爭議的菲律賓，總統杜特蒂更直接在視訊會議上強調， 2016 年中菲就南海的主權聲索一事訴諸海牙國際法庭，最終菲國獲得有利判決，儘管中方一直不承認國際法庭的決定，但有關裁定已成為國際法的一部分，沒有討價還價的餘地，任何政府都不能弱化或出賣這一裁定。有分析認為，杜特蒂在聯大重提 2016 年的仲裁結果是為了緩解國內壓力，但也不排除與國際社會越來越支持海牙國際法庭有關。
涉台部分，報導指出目前有至少 3 個國家的主要官員表態，支持台灣參與聯合國事務或是重返聯合國，包含美國駐聯合國大使克拉夫特（ Kelly Craft ）特意於大會開幕前與台灣駐紐約辦事處長李光章高調共進午餐，並稱這場餐會為「歷史性會面」，美國正在推動台灣重返 UN 。澳大利亞駐台代表高戈銳（ Gary Cowan ） 22 日也表示，歡迎台灣為推動可持續發展的目標做出貢獻，' 相信台灣的加入能幫助提升全球衛生安全。
最後，中國國家主席習近平 2017 年 1 月在聯合國日內瓦總部提出的「構建人類命運共同體」理念，原本已多次被寫入聯合國決議，但今年 6 月底，也就是第 75 屆聯大會議前，印度、英國、美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭等 6 個國家提出，反對把「人類命運共同體」寫入聯大決議，理由是這詞偏向「中共語言（ Chinese Communist Party Language ）」，其後由聯合國大會主席修改為「為了今世和後代的共同未來」。