本屆聯合國大會刮「逆風」？外媒：中國遭不同國家抵制

第 75 屆聯合國大會展開，聯合國所屬機構也進入議程討論，不過今年適逢美中關係異常緊張，雙方在會議中數度針鋒相對之外，有外媒統整、分析稱，此次聯大北京當局似乎遭遇了強勁的逆風，在不少議題上遭到不同國家抵制。