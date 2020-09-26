防止港人再偷渡？解放軍駐港部隊演練含「追查可疑船隻」

先前有關 12 名港人因涉嫌偷渡逃來台灣，而遭廣東海警截獲拘押於深圳鹽田看守所一事，被拘者至今仍無法返港，家屬也控訴缺乏有效的探視與訴訟途徑，案情暫時陷入膠著。現在又傳出解放軍駐港部隊 25 日展開海空多項實戰化演練時，包含「追查可疑船隻」，也被外界認為是針對有意潛逃之港人的警告。
中國解放軍駐香港部隊昨( 25 日)進行聯合海空巡邏，展開多項實戰化演練，檢驗部隊履行防務能力。引起外界注意的是，演練項目還包含追查可疑船隻，並模擬駐港部隊在香港果洲群島附近發現一艘船向外海高速行駛、引起部隊疑心的景象，部隊因而向該船隻發出警告，特戰小隊則乘艦艇到目標海域登船搜索。
駐港部隊特戰隊長也在影片中強調，不法分子非常危險，但透過艦機密切配合，第一時間完成登船搜索、控制危險目標的任務。影片中並出現船艙抓捕、被捕之人面壁蹲下的畫面。
解放軍駐香港部隊 25 日在微博公布此次聯合演練的影片後，多家中國媒體也有相關報導。由於上個月才剛有 12 名港人在偷渡台灣的過程中被廣東海警截獲，外界普遍認為此次的演練內容有強烈針對性，且地點也疑似和 12 名港人當初被截獲的位置相近。
《中新社》報導稱，這次演練特戰、防空、艦艇、雷達等多個兵種，按照實戰化要求採取連貫實施、紅藍對抗等方式進行。駐香港部隊通過海空巡邏將應急戰備演練常態化，積極探索解決行動中指揮、通聯、協同、保障等多個問題，以訓練部隊指揮員應急處置能力和部隊快速反應能力。