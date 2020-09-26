防止港人再偷渡？解放軍駐港部隊演練含「追查可疑船隻」

先前有關 12 名港人因涉嫌偷渡逃來台灣，而遭廣東海警截獲拘押於深圳鹽田看守所一事，被拘者至今仍無法返港，家屬也控訴缺乏有效的探視與訴訟途徑，案情暫時陷入膠著。現在又傳出解放軍駐港部隊 25 日展開海空多項實戰化演練時，包含「追查可疑船隻」，也被外界認為是針對有意潛逃之港人的警告。

《中新社》