倫敦上萬民眾抗議防疫限制　警民衝突9警受傷、16人被捕

英國新型冠狀病毒（ COVID-19 ）至今（ 27 ）日累計 43.1 萬例，其中 4.2 萬例死亡，長期的防疫措施和失業問題讓民眾不滿，聚集倫敦在特拉法加廣場抗議，倫敦警方週六（ 26 ）和示威者爆發嚴重衝突，造成至少 3 名抗議者、9 名警察受傷，共 16 人被捕。
綜合外媒報導，成千上萬的示威者，其中很少部分的人有戴上口罩，在 26 日聚集在倫敦市中心，抗議政府推出的新防疫規定，倫敦當局限制室內外聚會人數上限為 6 人，但沒有限制抗議活動，要求示威者必須保持社交距離、活動組織者提交風險評估。
示威者在廣場演講反對「強制接種疫苗」、「戴口罩」和限制公民自由，活動約 3 個小時後警察進場廣播試圖驅民眾。示威者們向警察扔擲水瓶，一些網路影片顯示警察用警棍毆打示威者，造成多人受傷。
這場衝突中數名示威者受傷，9 名警察受傷其中 2 人因頭部受挫需要住院治療，16 名示威者因為違反防疫法規、毆打警察等罪名被捕。警方表示，抗議活動已經被迫結束，因為大部分的人都沒有遵守社交距離規定。
倫敦都會警官阿德勒坎（ Ade Adelekan ）表示，人們聚集在特拉法加廣場很難維持社交距離，示威者們也沒有試圖防止病毒傳播。警察進行干預是因為示威者拒絕遵守防疫規定。倫敦市長表示，部分示威者的暴力行為使警察受傷，並為城市疫情帶來風險，令人完全無法接受。英國 25 日單日新增 6634 例確診，26 日新增 6042 例，連續 2 天新增病例破 6 千，迫使當局收緊防疫限制，要求店家提早打烊。
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