倫敦上萬民眾抗議防疫限制　警民衝突9警受傷、16人被捕

英國新型冠狀病毒（ COVID-19 ）至今（ 27 ）日累計 43.1 萬例，其中 4.2 萬例死亡，長期的防疫措施和失業問題讓民眾不滿，聚集倫敦在特拉法加廣場抗議，倫敦警方週六（ 26 ）和示威者爆發嚴重衝突，造成至少 3 名抗議者、9 名警察受傷，共 16 人被捕。

▲反對英國政府防疫政策的抗議者和倫敦警察爆發激烈衝突。（圖／美聯社／達志影像）