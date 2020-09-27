共機越中線恐意外開戰？美智庫專家：侵台無益習的中國夢

前加拿大安全情報局分析師、長期關注台灣時事的記者寇謐將（ J. Michael Cole ）23 日在美國政治雜誌《國家利益》（ The National Interest ）發表文章「中國終結台灣海峽『中線』：戰爭危機的開始？」討論共機近期頻繁跨過海峽中線，擾動台海局勢。
寇謐將認為，現在台海面臨自 2003 至 2004 年以來最危險的階段，台灣海峽中線是兩岸長期維持和平局勢的默契，數十年來大幅降低了衝突熱點的摩擦。2019 年 3 月解放軍 2 台 J-11 戰機越過中線，迫使台灣空軍緊急起飛驅離。北京持續這樣的蓄意挑釁行為，到蔡英文總統 2020 年成功連任，解放軍空軍、海軍在空域的活動顯著增加，多次侵入台灣防空識別區（ ADIZ ），越過中線的情況也增長。
雖然有些分析指解放軍的行動是為了分散國內的 COVID-19 疫情，寇謐將認為，確實有理由相信，這是因為台灣 2350 萬人的主流民意不願接受「和平統一」、「一國兩制」，越來越多中國鷹派認為有必要武力統一。而解放軍的行動也是在試探美國空軍，對美國高官訪台表達不滿。在美國國務次卿克拉奇（ Keith Krach ）訪台時，解放軍 H-6、J-16 等 18 台戰機 9 月 18 日連 2 天在台灣海峽活動，期間一名解放軍飛官甚至說「不存在所謂海峽中線」，中國外交部也在 21 日重申「沒有中線」，並在近期聲明「官方從來沒有承認海峽中線的存在」。
寇謐將分析，北京頻繁的軍事行動目的可能有三：一、不滿美國表達官員訪台；二、需要轉移國內注意力，而也能解釋中國、印度近期的邊境糾紛；三、不滿台灣近期在防疫傑出表現，受到國際關注，但北京是否真的會動武還在討論中。但不可否認的是，解放軍越靠近台灣，越可能發生摩擦，北京很可能確實希望發生一起意外，以怪罪台灣、說服國際社會，中方採取所謂「必要的報復行動」。
但這並不代表要準備面對戰爭，寇謐將認為接下來（ 11 月至明年 1 月）台灣天氣狀況很差，不適合採取軍事行動，而且還有美國大選的變因存在。
華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國電力計畫主任葛來儀 26 日透過推特，和寇謐將討論此篇文章。葛來儀認為，中國想要消弱台灣獨立的意識，同時避免與美國開戰。
葛來儀以過去與中國專家、解放軍交流的見解，認為中國方過去就沒有認同海峽中線，他不認為中國想要意外發動局部戰爭，當符合利益時，中國就會跨越中線。寇謐將在任同中國沒有正式承認海峽中線，但他們過去確實遵守這條規則，中國外交部 21 日表示「不存在所謂海峽中線」是首次官方表態。
葛萊儀認為，中國的軍事行動增加意外的風險，但並不想要開戰，只是在警告美國、台灣不要跨越紅線，入侵台灣不會幫助習近平達成「中華民族復興」的目標。