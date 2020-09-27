獻唱「我的祖國」登央視！他酸歐陽娜娜：舔到舌頭被看見

中國10月1日的「十一國慶」晚會將至，中國官媒央視也在官方微博公布國慶晚會表演細節，名單當中赫然可見台籍藝人歐陽娜娜、張韶涵等將與其他歌手合唱「我的祖國」等歌曲慶祝中國國慶。而對此，桃園市議員王浩宇就痛批此舉是「跪著舔共舔到舌頭都被看見了」，陸委會也呼籲國人「不應參加相關活動，淪為中共對台統戰樣板工具」。

根據陸媒《央視》、《觀察者網》報導，在今年《中國夢、祖國頌》十一國慶晚會上，歐陽娜娜將會在開場時獻唱《我的祖國》，而她也在受訪時表示「大家一起合唱，又是一種特別澎湃的方式，我覺得期待又激動，同時也挺興奮」；而張韶涵則會與張碧晨、陳偉霆、吳磊等人，合唱抗疫歌曲《守護》，並於宣傳影片當中提到希望能將濃濃的愛與正能量傳遞給大家，同時祝福「祖國繁榮昌盛」。

▲今年中國將以 《中國夢、祖國頌》為主題於 「十一國慶」晚會盛大慶祝。（圖／取自春晚微博）

對此，民進黨桃園市議員王浩宇就在臉書表示「國民黨說：我們沒有舔共。明明跪著舔到舌頭都被看見了，還在那邊假掰。請內政部趕快把歐陽娜娜除籍、取消她的健保資格，讓她好好當一個中國人」，更諷刺「你的祖國不是我的祖國」。

▲王浩宇在臉書貼出歐陽娜娜接受訪問的片段畫面。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

至於陸委會則強調，國人不應支持、協助中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同，將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處，也指出中共安排台灣相關人士參加「十一」慶典，目的無非是宣傳「一國兩制台灣方案」，對台進行施壓。中國媒體《觀察者網》則稱陸委會此舉是「威脅查處」，引起不少中國網友表示「陸委會這麼剛？」、「國台辦你們看怎麼辦？」、「哇台灣陸委會這麼兇」。（編輯：楊智傑）