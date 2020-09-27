隨時有逾百人在竊密　前CIA：紐約成中國「間諜中心」

美國紐約市一名 33 歲的藏族華裔員警昂旺（ Baimadajie Angwang ）日前因涉嫌擔任中國代理人、電話詐騙等罪嫌被捕。美國中情局（ CIA ）前反情報主管歐爾森（ James M. Olson ）向紐約當地媒體透露，中國加快了間諜招募，「保守估計」在紐約市隨時有超過百人在進行間諜活動。

▲藏族華裔美國人昂旺，曾在軍中服役、於紐約擔任警察，日前因為涉及擔任中國代理人而被捕。（圖／翻攝自紐約郵報）