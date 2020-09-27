隨時有逾百人在竊密　前CIA：紐約成中國「間諜中心」

美國紐約市一名 33 歲的藏族華裔員警昂旺（ Baimadajie Angwang ）日前因涉嫌擔任中國代理人、電話詐騙等罪嫌被捕。美國中情局（ CIA ）前反情報主管歐爾森（ James M. Olson ）向紐約當地媒體透露，中國加快了間諜招募，「保守估計」在紐約市隨時有超過百人在進行間諜活動。
據《紐約郵報》26 日報導，歐爾森表示，中國的間諜計畫非常龐大，他們專門從社交媒體上找到對中國母國抱有情懷的華裔美國人，上週被逮捕的紐約警察昂旺就是其中之一。昂旺曾經是前美國海軍陸戰隊隊員、陸軍預備役軍士，在軍中表現優秀，是中國潛在的「金礦」（ gold mine ），但卻涉嫌擔任外國政府的代理人、電信詐欺和提供假證。
歐爾森指出，警察、軍人和反情報人員都是中共的主要目標，在紐約市中國對警局裡的人非常感興趣，這些警察可以取得犯罪紀錄、提供線索找出誰正在被警方調查。中國也有可能向這些人提供金錢，或者其他娛樂。
昂旺被逮捕後，歐爾森認為中國不會去救他，雖然他曾是個「金礦」，但他已經被遺棄了，中國在美國擁有太多情報、資產，讓他們有能力承擔一些成本。
CIA 前顧問、《紐約市的間諜站》作者米爾頓（ H. Keith Melton ）表示，中國情報機構、國安部門會先接近目標身邊的人，邀請這些人吃飯或是看歌劇，然後請他們在灰色地帶幫助中國利益。
歐爾森說，這些人通常相信自己的作為不會損害到美國利益，代理人提供的信息或許看似無關緊要，但實際上是一個大計畫的小部分，以昂旺的例子來說，中國利用他了解紐約警方監視的工作、數據庫以及紐約警方掌握的中國聯合國代表、領事館官員的信息。
美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）週三（ 23 ）表示，中國駐紐約領事館被當作共產黨在美國從事間諜活動的中心，未來可能有更多人被捕。