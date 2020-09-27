TikTok交易案待批准　《華爾街日報》：北京仍在考慮2點

美國政府日前以國安疑慮為由，下令 TikTok 出售在美業務，否則將進一步限制其營運。TikTok 母公司字節跳動（ ByteDance ）和美國科技公司甲骨文（ Oracle ）、零售業巨頭沃爾瑪（ Walmart ）日前宣布達成協議，但美中兩國政府是否為批准仍是個變數。《華爾街日報》 26 日報導，中國正在考慮是否要限制 TikTok 演算法的原始碼，以及涉及中國「核心利益」的交易內容。