TikTok交易案待批准　《華爾街日報》：北京仍在考慮2點

美國政府日前以國安疑慮為由，下令 TikTok 出售在美業務，否則將進一步限制其營運。TikTok 母公司字節跳動（ ByteDance ）和美國科技公司甲骨文（ Oracle ）、零售業巨頭沃爾瑪（ Walmart ）日前宣布達成協議，但美中兩國政府是否為批准仍是個變數。《華爾街日報》 26 日報導，中國正在考慮是否要限制 TikTok 演算法的原始碼，以及涉及中國「核心利益」的交易內容。
《華爾街日報》報導，日前川普政府因協商有正面進展，延後禁令 7 天，但接下來 1 週仍無法預測。TikTok 和其他合夥人正在調整協議，讓甲骨文確保數據安全，TikTok 也在法院上爭取阻止商務部要求應用程式下架 App 的命令。字節跳動週四（ 24 ）向中國監管機關提交了交易申請，目前正在等待批准。
在美國創立的新公司「 TikTok Global 」也會提供全球服務，參與交易的人士向《華爾街日報》透露，為了配合兩國政府，協議內容和公司結構仍在不斷調整。TikTok 交易案目前最令外界困惑的是 TikTok 和甲骨文雙方矛盾的說法。字節跳動聲明稱，母公司將持有 80% 的股權；甲骨文則公開表示，公司計畫透過融資讓美國投資者成為 TikTok Global 的主要擁有者，而字節跳動將不再擁有公司所有權。
報導指，中國政府也在衡量這筆交易是否符合近期的出口限制，「中國禁止出口限制出口技術目錄」中，包括演算法等技術都被列入管制。
根據初步協議，演算法不會易手，甲骨文只是有權檢視原始碼、將用戶資料儲存於甲骨文雲端數據庫中。川普曾說「原則上」同意這筆交易，但隨即強調必須要消除資安疑慮，否則不會簽字。中國官媒則是指責受美國威脅，可見北京仍在考慮。中國官媒《新華社》批評， TikTok 交易背後是美國的「現代海盜」邏輯，註定不會成逞。評論認為，美國脅迫這筆交易，必須保證不損害中國的國家安全和中國企業長遠發展。