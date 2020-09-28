美國務院再砲轟北京！公開聲明批習近平背信、軍事化南海

美國大選腳步越來越接近，與中國的關係走向也一再被拿出來討論，對中政策成為本次選舉的競選重點之一，共和黨砲火尤其猛烈。美國國務院 27 日再次批評中國國家主席習近平未遵守承諾，持續在南海進行軍事化活動，強調美國會繼續與其東南亞盟友站在一起，抵制中共在該區域的強制擴張。
美國國務院發言人歐塔加斯( Morgan Ortagus ) 27 日發表聲明，指出 5 年前的 9 月 25 日，習近平站在白宮玫瑰園，信誓旦旦的說過中國無意對南沙群島實行軍事化，中國的前哨基地也不會瞄準或影響任何國家，但幾年過去了，中國不但在這些存在爭議的區域從事魯莽、挑釁的軍事化行為，還部署了反艦巡弋飛彈、擴大軍事雷達和訊號情報能力，建立數十座戰鬥機機棚以及可供戰機起降的跑道。
歐塔加斯批評道，中國共產黨（ CCP ）利用這些軍事化的據點作為對區域強加控制的平台，然而，北京對該水域並無沒有合法海權，卻集結中國海岸警衛隊和海上民兵船隻，經常騷擾周邊國家在當地的捕魚作業，以及石油和天然氣開發工程。
聲明續指，中共並未遵守其承諾、毫無誠信可言，已遭致許多國家的公開反對，因此美國也敦促國際社會繼續反對北京的行為，並向中共究責，美國也將繼續與其東南亞盟友站在一起，抵制中共為在南海建立統治地位而進行的強制行為。
中國解放軍近期頻繁越過海峽中線並多次在台灣外圍空域活動，美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）曾公開批評中國在南海的水域主張不合法，並聲稱美國正阻止北京在台灣、南海增加軍事行動；總統川普亦明確表態不會再讓這種事情發生。除了美國，與中國在南海有主權爭端的國家，如越南、菲律賓等，近日也數度反對北京對南海的主權聲索，有分析認為，隨著中共的擴張行為加劇，在美國的號召下，東協各國似乎逐漸在《南海行為準則》等協商上採取同一立場，更加團結抗中。