美國務院再砲轟北京！公開聲明批習近平背信、軍事化南海

美國大選腳步越來越接近，與中國的關係走向也一再被拿出來討論，對中政策成為本次選舉的競選重點之一，共和黨砲火尤其猛烈。美國國務院 27 日再次批評中國國家主席習近平未遵守承諾，持續在南海進行軍事化活動，強調美國會繼續與其東南亞盟友站在一起，抵制中共在該區域的強制擴張。

聲明

▲美國國務院 27 日以發言人歐塔加斯的名義發表聲明，譴責北京在南海的軍事化活動， 重申美國將繼續與盟友同在，反對北京在該區域的擴張。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

在美國的號召下，東協各國似乎逐漸在《南海行為準則》等協商上採取同一立場，更加團結抗中。