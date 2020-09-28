被《紐時》踢爆至少有10年沒繳稅　川普：假的啦！

美國大選將至，外界高度關注，但隨著選舉腳步越來越近，候選雙方似乎都有不少爭議陸續浮上檯面。有外媒踢爆現任總統川普在入主白宮前，有長達 10 年的時間都沒有乖乖繳稅，即使當上總統，也只有在 2016 及 2017 年繳過總額約 1500 美元（折合新台幣約 4 萬 3900 元）的所得稅。

《紐約時報》