被《紐時》踢爆至少有10年沒繳稅　川普：假的啦！

美國大選將至，外界高度關注，但隨著選舉腳步越來越近，候選雙方似乎都有不少爭議陸續浮上檯面。有外媒踢爆現任總統川普在入主白宮前，有長達 10 年的時間都沒有乖乖繳稅，即使當上總統，也只有在 2016 及 2017 年繳過總額約 1500 美元（折合新台幣約 4 萬 3900 元）的所得稅。
《紐約時報》 27 日報導聲稱，取得川普過去逾 20 年的稅務資料，發現他在過去 15 年中，有 10 年沒繳任何所得稅，而川普曾在 2018 年說自己虧損 4740 萬美元（約 13.87 億元台幣），但《紐時》發現他當年度的所得其實高達 4 億 3490 萬美元（約新台幣 127.3 億）。
報導也指出，川普個人擔保的數億美元貸款亦即將到期，懷疑他的財務壓力日益增加；而川普在聲稱旗下生意虧損的同時，卻將大量公司的金錢花在私人用途，包含斥資 7 萬美元整理頭髮上電視節目等等，質疑他虧損的說法只是為了避稅。而且，川普過去 10 年曾因虧損而獲得 7290 萬美元的退稅（折合新台幣約 21.34 億），若被美國國稅單位發現申報不實，則可能要補繳超過 1 億美元（折合新台幣約 29.27 億）的稅款。
對此，川普集團首席法律總監賈爾頓（ Alan Garten ）以聲明駁斥，指控《紐時》的有關報導內容大部分都不實，並稱川普過去 10 年曾向聯邦政府繳交數千萬美元的個人稅，包括 2015 年宣布參選競選總統後繳交的數百萬美元。
川普本人於 27 日晚間在白宮記者會上被問及此事時，則回應說：「這完全是假新聞」，強調自己都有乖乖繳稅，甚至抱怨美國國家稅務局( Internal Revenue Service, IRS )對他「非常非常的壞」。川普並聲稱，由於現在審查正在進行，所以他不方便公開自己的稅務資料，一旦審計作業結束，他將「很自豪的展示」相關文件，證明他繳的稅夠多、還包含貢獻給紐約州的大量所得稅收入。