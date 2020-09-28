TikTok下架令生效前夕　美聯邦法院裁決暫緩執行

美國川普政府先前下令，要求中國影片應用程式抖音海外版( TikTok )須於當地時間 27 日深夜起下架，遭抖音告上華盛頓法院。最新消息稱，哥倫比亞特區聯邦法院裁定，暫緩執行川普下載禁令。

綜合外媒報導，抖音委任律師霍爾（ John E. Hall ）在法庭上質疑禁令「前所未有且非理性」，指控有關做法具政治動機；美國司法部則重申，禁令是為了保護 1 億美國抖音用戶的個資安全，確保不會再有美國民眾被中國共產黨取得資料。

美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官尼可斯（ Carl Nichols ）在經過 90 分鐘的聆訊審理後，批准由抖音母公司字節跳動（ ByteDance ）提出的要求，讓美國用戶能繼續下載並使用抖音軟體。





美國總統川普 8 月初簽署行政命令，禁止美國個人及企業與抖音及微信交易，商務部隨即宣佈本月 20 日起禁止包括蘋果與谷歌等美國的應用程式商店，提供抖音的下載及更新服務；不過由於字節跳動在禁令生效前宣佈已達成有關抖音在美業務的初步協議，美國商務部因而准許禁令延後一週，從美東時間周日深夜 11 點 59 分（台灣時間週一上午 11 點 59 分）生效。現在隨著再有法官裁定暫緩執行，令抖音在美國的前景更加難料。

抖音於 23 日要求法院頒令暫停封殺令，聽證會於 24 日舉行，法官尼可斯要求美國司法部須在美國東岸時間 25 日下午 2 點半前決定是否同意延期，否則就會在 27 日早上再度召開聽證會，聽取雙方答辯後裁決。



