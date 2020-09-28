反送中時嗆要特首「講人話」爆紅　港巴裔記者驚傳遭打壓

去年香港 7 月 21 日反送中遊行失控、白衣人於港鐵元朗站無差別襲擊市民一事，被視為港民與港府、港警信任感破裂的重要關鍵點，當時香港電台的巴基斯坦裔女記者利君雅（ Nabela Qoser ），因在記者會上公開怒嗆香港特首林鄭月娥、質疑港警放任白衣人逞兇，而被香港網友封為「新聞女神」、「利女神」。不過近期傳出她在港台的 3 年試用期將滿，卻被要求延長試用期 120 天，遭港台工會質疑是藉故打壓員工。
綜合香港媒體報導，去年 7 月 22 日在港府針對元朗事件召開的記者會上，利君雅怒懟林鄭月娥和時任警務處長的盧偉聰等官員，未能明確交代事件始末和當晚的警力配置，卻一再迴避問題，接連出招嗆道：「過去所謂立法會受衝擊的時候，妳凌晨 4 點都可以出去見市民，昨晚整晚妳跑哪裡去了呢」、「妳不斷說暴力會更加激發暴力，那昨晚是不是警察與黑幫勾結」、「你剛沒有回答，麻煩正面回答」、「講人話呀！麻煩妳」，一針見血的問話方式讓不少香港網友覺得大快人心。然而港媒消息透露，利君雅於 2017 年 10 月 3 日進港台服務後， 3 年試用期即將屆滿，但港台管理階層卻要求她在 29 日前回覆是否接受延長試用期 120 天，並表明會「重啟」涉及她去年 7 月至 11 月出席港府記者會表現的調查。
根據《明報》報導，與利君雅同期進入港台的人都如期通過試用期，獲得長期聘用合約，獨有利君雅遭港台要求延長試用期，而且過去 3 年共進行了 6 次的評核，因此工會質疑既定程序不足以評核表現，也認為管理層似乎有意找碴利君雅的不是，試圖不讓她通過試用期及續約。
利君雅回覆港媒詢問時，僅表示「多謝關心，我會努力工作，請繼續支持港台」；而港台方面則回應稱，港府有既定的機制和程序處理公務員的續聘事宜，不評論個別個案。據了解， 34 歲的利君雅雖是巴基斯坦裔，但在香港出生並長大，曾任職於 now 寬頻電視新聞及香港無線新聞台，外國人的臉孔卻能說流利的廣東話，讓她在元朗事件之前便已受到不少關注。