反送中時嗆要特首「講人話」爆紅　港巴裔記者驚傳遭打壓

去年香港 7 月 21 日反送中遊行失控、白衣人於港鐵元朗站無差別襲擊市民一事，被視為港民與港府、港警信任感破裂的重要關鍵點，當時香港電台的巴基斯坦裔女記者利君雅（ Nabela Qoser ），因在記者會上公開怒嗆香港特首林鄭月娥、質疑港警放任白衣人逞兇，而被香港網友封為「新聞女神」、「利女神」。不過近期傳出她在港台的 3 年試用期將滿，卻被要求延長試用期 120 天，遭港台工會質疑是藉故打壓員工。

《明報》