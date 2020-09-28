菲國主持人亂傳懷孕假消息　女星怒告：害我身敗名裂

菲律賓前當紅主持人Jay Sonza近日捲入一場爭議風波，原因是自己在社群媒體上以「嘲諷的口吻」亂傳知名女星Julia Barretto懷孕的假消息，引發網友軒然大波，更有許多人信以為真。被假八卦嚴重擾亂生活的女星Julia氣得對這名主持人提告，直言要讓他為自己的言行負責。

Jay Sonza是菲律賓知名度相當高的主持人，尤其活躍於90年代電視節目。他於21日在臉書上以半嘲諷的口吻說道：「恭喜我的兩位鄰居證明了自己並非『不孕』」。接著說：「經過幾個月『愛的隔離』之後，有什麼東西在Julia的子宮裡成形了，坐等新聞爆出她懷孕的消息」。

▲Jay Sonza是菲律賓知名度相當高的主持人，尤其活躍於90年代電視節目。

「老實說，這種事我經歷太多了。過去我一直忽略網路上對我的討論，但現在事情攸關我的名聲和形象，因此這件事不能輕易的算了。」Julia 重申自己的立場，堅決對Jay Sonza提出告訴。

她表示：「他的貼文引發各新聞媒體的轉報、鬧出很大的騷動，這對我和我家人的生活造成嚴重的壓力。我不想簡單就讓這件事過去，像Sonza先生這樣在網上製造假消息的人必須為自己的行為付出代價，這樣他們下次發言才會知道謹慎。」



