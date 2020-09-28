拜登「愛睏」神智不清？川普：強烈要求他辯論接受藥檢

美國總統川普週日（ 27 ）發推特攻擊民主黨總統候選人拜登（ Joe Biden ）神智不清，最近他辯論表現一直很不穩定，說不穩定還算是客氣，川普個人強烈要求拜登在週二（ 29 ）的辯論會前後接受藥物檢查，他個人也願意接受藥檢。
川普推特寫道「我個人強烈要求『昏昏欲睡的拜登』（ Sleeply Joe Biden ）在週二辯論會前、或是之後接受藥物檢查。理所當然的，我也會同意接受檢查。他（拜登）的辦論表現有目共睹的一直很不穩定，這樣說還算客氣了。大概只有藥物會導致這樣差異了吧？」。
27 日一連串推特文中，川普也呼籲美國民眾「監票！！！」（ WATCH THE BALLOTS!!! ）、控訴彭博（ Michael Bloomberg ）賄賂囚犯投票給昏昏欲睡的拜登。這不是川普第一次質疑拜登使用藥物，幾週前川普質疑拜登在民主黨初選的表現，認為拜登的精神狀況已經無法應對辦論，並在 27 日的新聞發佈會上，說道「大家都說他（拜登）在使用某種能夠提高能力的藥物」，並回應記者這樣的言論在網路上隨處可見。
拜登的身體狀況受到外界質疑，他的次子亨特（ Hunter Biden ）的情況也備受關注。《華盛頓郵報》報導，參議院新一份報告揭露涉嫌貪污，在拜登擔任歐巴馬副總統、對烏克蘭主要負責人的期間，亨特的天然氣公司 Burisoma Holdings 在烏克蘭賺進了數百萬美元，並且涉及人口販賣、成人娛樂等交易項目。
長達 87 頁參院報告還揭露了亨特與俄羅斯的關係，2014 年情人節，亨特的 Rosemont Seneca Thornton 公司收到了俄羅斯億萬富翁、前莫斯科市長盧日科夫（ Luzhkov Yuri Mikhailovich ）的遺孀巴圖琳娜（ Elena Baturina ）價值350萬美元的電匯。
報告關於中國的部分指，亨特的公司與中共控制的公司有利益關係，他在特情局的保護下拜訪中國、其他幾十個國家。交易的金額涉及數百萬美元，且至少包括一起涉及中國收購一家製造敏感軍事技術美國公司的合同。
此外，長期關注中國消息的 YouTube 頻道「路德社」（ Lude Media ）25 日稱，江澤民系統已將拜登和兒子亨特、美國紐約前市長、《彭博社》（ Bloomberg ）創辦人彭博被盜錄的性愛影片等 3 個硬碟資料已經交到美國司法部及總統川普、眾議院議長佩洛西（ Nancy Pelosi ）的手上。
路德社頻道主人「路德」稱，這些影片還包括虐童內容，可能要再過幾天美國媒體才會有相關報導。這些影片由中共拍攝，且拜登之子（亨特）和習近平、王岐山簽了一個秘密協議，簽約就先拿 100 萬美元小費，後面給 1 千萬美元，共牽涉 45 億美元的利益。