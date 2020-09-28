拜登「愛睏」神智不清？川普：強烈要求他辯論接受藥檢

美國總統川普週日（ 27 ）發推特攻擊民主黨總統候選人拜登（ Joe Biden ）神智不清，最近他辯論表現一直很不穩定，說不穩定還算是客氣，川普個人強烈要求拜登在週二（ 29 ）的辯論會前後接受藥物檢查，他個人也願意接受藥檢。

▲川普質疑，拜登不穩定的表現和藥物相關，要求拜登在週二的辯論會前，或者會後接受藥物檢查，而自己也會同意接受藥檢。（圖／翻攝自川普Twitter）