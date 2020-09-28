亞洲惡鄰居！CNN：習上台後中國惹毛日本印度、東南亞

中國近期在台海、釣魚台（日稱「尖閣島」）、南海、香港以及喜馬拉雅邊界與鄰近的國家、美國產生矛盾，《有線電視新聞》（ CNN ）認為，自從 2012 年習近平上台之後，中國不斷的想鞏固世界超級大國的地位，並因為野心在外交、邊界問題上，於亞洲製造多個衝突「閃點」（ flashpoint ）。
中國當局編列預算，增強軍事力量，並多次公開強硬表態「堅決維護國家主權、安全與發展利益」，因新冠病毒（ COVID-19 ）疫情與美中關係惡化，導致與長年與周遭國家產生的糾紛在今年升級，緊張局勢也隨之高漲。CNN 認為，中國在亞太 5 個地區最有可能與外國爆發衝突：南海、台灣、喜馬拉雅、東海諸島以及香港。
CNN 報導指，雖然中國共產黨在歷史上從未統治台灣，但北京政權仍宣稱擁有這座島嶼的主權，雙方由不同政府統治超過 70 年，北京長期在外交、貿易和軍事上向台北施壓，包括將其排除在世界衛生組織（ WHO ）等國際組織之外。
大部分的國家都遵守中國的「一個中國原則」，但近期美國與台灣的夥伴關係提升，引起中國的不滿。 2 位美國高級官員（衛生部長、國務次卿）訪台、美國增加台軍售。為表達不滿，中國進行一連串的軍事行動傳遞政治訊息，包括共擊繞台、跨越海峽中線。
近期中國官媒形容解放軍行動是「為了攻打台灣」所做的演練，在美中關係緊張的局勢下，也加劇侵台、軍事衝突的威脅。
全世界三分之一的船運都要經過南海，海域蘊藏的天然資源、石油和戰略地位成為各國必爭之地，而中國宣稱的「九段線」將南海 8 成以上的海域劃入主權範圍，並且在多個島嶼填海造陸、興建軍事基地，引起周遭國家不滿，2016 年海牙國際仲裁庭裁定「九段線」違法，但中國對此「不承認也不接受」。
美國雖然在南海沒有任何宣示，但近期強硬表態要求確保海域航行自由，挑戰中國九段線的主張，強調其違法性，將以非軍事力量支持在南海遭到中國脅迫的東南亞諸國， CNN 指至少包括：菲律賓、越南、馬來西亞、印度、汶萊以及台灣。
7 月 4 日美國獨立紀念日，2 艘航母雷根號、尼米茲號在南海進行 6 年來首次聯合軍演，而中國解放軍也在 7 月 1 日一連五天在南海演練，雙方罕見同時在南海軍演。
在中國－印度邊界，近期一連串的衝突不斷提升緊張局勢，包括近期最嚴重的流血衝突、多年來首次開槍，中印雙方不停指責彼此。雖然在雙方外長、國防部長會晤後看似有和平共識，但 CNN 認為，中、印很難在短期之內達成實質的和平協議，因為雙方在外交政策上的立場越趨強硬。
中國與日本在釣魚台諸島存在歧異，當然台灣也宣稱擁有釣魚台的主權，日本對中國公務船持續在釣魚台附近航行，感到不堪其擾。但今年 7 月駐日美軍司令的發言讓局勢升級，施奈德（ Kevin Schneider ）表示將會力挺日本對釣魚台的管理現況，強調《美日安保條約》也包括尖閣諸雨（釣魚台）。
在特別行政區香港，2019 年爆發的反送中示威到現行的《港區國安法》，CNN 認為香港自由遭到毀滅性的打擊。香港因為中國的一個城市，因此外國不會過度介入，但其經濟地位將會迫使國際社會關注、施壓，而北京展露的強硬態度，也增加歐洲等西方國家與中國之間矛盾。美國通過 2 像涉港法案，並依法對 11 名中國、香港官員實施制裁，包括特首林鄭月娥、國務院港澳辦主管以及香港警方，中國方面也反擊對 12 名美國人、流亡港人宣佈制裁，未來美中雙方預期會持續在香港議題上較勁。