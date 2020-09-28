亞洲惡鄰居！CNN：習上台後中國惹毛日本印度、東南亞

中國近期在台海、釣魚台（日稱「尖閣島」）、南海、香港以及喜馬拉雅邊界與鄰近的國家、美國產生矛盾，《有線電視新聞》（ CNN ）認為，自從 2012 年習近平上台之後，中國不斷的想鞏固世界超級大國的地位，並因為野心在外交、邊界問題上，於亞洲製造多個衝突「閃點」（ flashpoint ）。

▲美國衛生部長阿薩爾8月率團訪台，中國外交部強烈抗議美國官方與台灣有所往來。（圖／翻攝自蔡英文推特）

▲中印雙方外交部長近期在莫斯科會晤，達成緩和邊界衝突的共識，但CNN認為兩國有實質協議仍有很大的討論空間，印度方面近期展現對維護邊界的強硬立場，中國也同樣強調保護國家主權。（圖／翻攝自中國外交部）