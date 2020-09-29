中共建政國慶前夕 解放軍再於4大海域同時軍演

美中台緊張局勢升高，解放軍動作不斷， 28 日又宣布未來數天，會於南海、東海、黃海和渤海4海域同時展開軍事演習，時值中共建政國慶前，也被外界認為是對美台等國的新一輪恫嚇行為。
根據中國海事局發布的航行警告，解放軍 28 日同步在黃海南部、東海部分海域、南海西沙群島有關海域與渤海部分海域等 4 大海域演習，禁止船隻駛入。黃海與東海演習包含實彈射擊，其中黃海的實彈射擊任務還將持續至 30 日。
新加坡《聯合早報》指出，解放軍 8 月下旬就曾在黃海、東海、渤海、南海組織多場軍事活動，近期又再度於 4 大海域密集軍演，時間點還正值中共十一國慶前夕，引人關注；《美國之音》則稱，定期舉行軍演是常見的動作，但同一時間進行多種演習的做法則不太尋常。分析認為，一連串行動不排除是北京抒發內部壓力，同時對干涉中國內政、損害其利益的國家發出的最新警告。
美國衛生部長阿薩爾( Alex Azar )、國務院次卿克拉奇（ Keith Krach ）近日接連訪台，都被視為台灣近幾十年外交上的重大突破，也一再直踩北京紅線，頻頻對美方提出嚴正交涉，重申要美方遵守一中原則和中美聯合公報。
除了台海問題以外，中國與南海主權爭議國的矛盾也進一步激化。菲律賓、馬來西亞、越南與印尼，近期也都在南海爭議水域與中方船隻發生糾紛，東盟與中國針對南海主權糾紛進行的談判暫時又陷入僵局。