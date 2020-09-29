英國新冠疫情反彈！40所大學狂傳確診　隔離數千人

歐洲部分國家出現新一波新冠肺炎疫情，英國首相強生（Boris Johnson）上周甫發表電視演說，呼籲大眾遵守新宣布的防疫限制措施，並規定餐飲、酒吧業者須在晚上 10 點結束營業，且只能提供桌邊服務，避免排隊及自助式取餐等等。不過現在傳出才開學不久，英國已有 40 所大學出現新冠肺炎確診病例，數千名師生因此被隔離，退費問題也成為爭議點之一。
根據英國《 BBC 》等外媒報導，該國目前統計至少已有 40 所大學傳出確診，包括蘇格蘭葛拉斯戈大學（ Glasgow University ）就有 172 名學生染病，約 600 人被隔離；曼徹斯特都會大學（ Manchester Metropolitan University ）有 127 人確診，多達 1700 人需隔離 2 週，接下來 14 天所有大一和基礎課程的學生都只能線上授課；北愛爾蘭的貝爾法斯特女王大學 ( Queen's University Belfast )則有 30 人的新冠病毒檢測呈陽性反應， 100 名學生因此被隔離；艾塞克斯大學 ( University of Essex )則爆出與體育隊有關的群聚感染。
隔離措施在當地引起不滿的聲浪，部分學生認為自己花了大把銀子繳學費，卻沒有受到該有的教學待遇，遠距離授課也衍生出是否該退還部分學費及住宿費的問題；學生們不開心要被困在房子裡不能外出，但也不想回家傳染給親人。英國教育大臣葛林（Kate Green）表示，她能理解學生們的疑慮，但也強調現在有不少學校都因疫情而陷入嚴重的財務困境。
面對疫情蔓延，現任蘇格蘭首席部長兼蘇格蘭民族黨黨魁妮古拉‧史特金（ Nicola Sturgeon )表示，確保學生們能在耶誕節假期返家是首要目標。
英國上週五才剛新增 6874 起確診，創下該國單日最高確診人數；根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至發稿時間為止，英國已有 441564 人染病、 42090 人死亡。有研究顯示，年輕人是歐洲出現第 2 波疫情的主因之一，並已開始蔓延到其他更高年齡層、更高風險及脆弱的群體。
批評者指出，政府及校方的防疫政策存在漏洞，才會導致疫情擴散；但也有意見認為，年輕人不愛遵守防疫規定、持續進行社交活動才是主因。如果疫情再沒有被控制，不排除連耶誕假期都會泡湯、無法回家，曼徹斯特都會大學政治系 2 年級學生勞倫·佩特斯（ Lauren Petters ）告訴美國《 CNN 》，她已經想不出有什麼狀況會比這個更糟，並對有官員試圖將責任推給學生一事感到不悅：「我覺得這對被隔離的學生來說是缺乏同理心的論述，這不是我們的錯。身為學生我們通常會選擇去便宜的地方吃飯，所以有些餐廳或酒吧才會擠滿人。我沒有故意違反任何規定，我也不知道我們到底是怎麼得病的，但絕不是我們自己魯莽造成的，把問題歸咎於學生自己蠢未免太小心眼了。」
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