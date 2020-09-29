英國新冠疫情反彈！40所大學狂傳確診　隔離數千人

歐洲部分國家出現新一波新冠肺炎疫情，英國首相強生（Boris Johnson）上周甫發表電視演說，呼籲大眾遵守新宣布的防疫限制措施，並規定餐飲、酒吧業者須在晚上 10 點結束營業，且只能提供桌邊服務，避免排隊及自助式取餐等等。不過現在傳出才開學不久，英國已有 40 所大學出現新冠肺炎確診病例，數千名師生因此被隔離，退費問題也成為爭議點之一。

《 BBC 》

《 CNN 》