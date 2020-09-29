全球新冠死亡數破百萬！世衛：提供中低收國1.2億份試劑

新冠肺炎肆虐各國，根據美國約翰霍普金斯大學的數據統計，全球死亡人數已破100萬大關，距離疫情去年年底在中國武漢爆發以來，時隔僅 9 個月。
約翰霍普金斯大學資料顯示，截至台灣時間 29 日上午，新冠肺炎已造成全世界 33273720 人感染、 1000555 人死亡，其中仍以美國、印度、巴西高居全球前 3 大疫區。
世界衛生組織（ World Health Organization, WHO ）緊急項目執行主任瑞安（ Mike Ryan ） 25 日出席記者會時曾示警，在有效的疫苗成功普及前，若各國仍缺乏團結和共同行動，死亡人數或將倍增至 200 萬。
世衛祕書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ） 28 日表示，將以每劑不高於 5 美元的價格，提供 1.2 億份新冠肺炎的快速測試劑給 133 個中、低收入國家，相信能擴大檢測規模，協助本身缺乏資源的地區有效防疫。
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