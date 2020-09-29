美國力挺國際承認台灣、以色列　要盟友與中國「選邊站」

美國政府近期不斷推動中東各國與以色列建立正常關係，川普本人甚至因為參與協商以色列、阿聯酋（ UAE ）的和平協議而獲得 2021 年諾貝爾獎提名。而在亞洲，美國也提升與台灣的關係，短期就派出 2 位高階官員訪問。《板巖雜誌》（ Slate ）28 日分析，這場「承認戰爭」（ Recognition fights ）通常不是直接和這些不被承認的國家有關，而是強權國家在國際舞台上對競爭者秀肌肉、傳遞政治訊息的戰鬥。

▲美國雜誌分析，川普政府在中東藉由推動以色列關係正常化，抗衡伊朗；而這也某種程度，也反映了中國在台灣議題上的戰略。（圖／翻攝自Slate ）

▲梵蒂岡（教廷）是台灣在歐洲唯一的邦交國。（圖／翻攝自移民署官網）