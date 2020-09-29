美國力挺國際承認台灣、以色列　要盟友與中國「選邊站」

美國政府近期不斷推動中東各國與以色列建立正常關係，川普本人甚至因為參與協商以色列、阿聯酋（ UAE ）的和平協議而獲得 2021 年諾貝爾獎提名。而在亞洲，美國也提升與台灣的關係，短期就派出 2 位高階官員訪問。《板巖雜誌》（ Slate ）28 日分析，這場「承認戰爭」（ Recognition fights ）通常不是直接和這些不被承認的國家有關，而是強權國家在國際舞台上對競爭者秀肌肉、傳遞政治訊息的戰鬥。
《板巖雜誌》指，阿聯酋、巴林都認可了和平，而科索沃－以色列也建立了外交關係。根據《紐約時報》，美國最新的目標是推動蘇丹－以色列關係。而在此之前，在川普政府的領導下，澳大利亞以及太平洋、中美洲的盟友都承認耶路撒冷是以色列的首都。藉此，越來越多的國家、國際組織意識到美國反對巴勒斯坦建國。
川普政府在以色列問題上的戰略，也反映在美國－中國的競爭中。中國希望透過經濟力量，奪取台灣的 15 個邦交國，自從蔡英文政府 2016 年上台已有 7 個國家與台斷交，包括文章作者基頓（ Joshua Keating ）拜訪過的吉里巴斯（ Kiribati ）。雖然上週台灣領導者們對梵蒂岡－中國的主教任命協議可能續簽感到緊張，但梵蒂岡目前仍然承認台灣，而且歐盟在全球市長聯盟聲援台灣 6 個城市「不是中國城市」，取得了罕見的外交勝利。
《板巖雜誌》指出，嚴格來說，雖然美國提供強力軍事支持、沒有台灣正式建交，但美國並沒有停止敦促其他國家維持與台灣的關係。在這場奇怪的全球「承認戰爭」中，台灣、以色列顯然是獨立的國家，但國際法規定「國家」必須具備其他國家建立關係的能力，因此，「否認承認」是攻擊一個國家的政治合法性的方式。
吉里巴斯或宏都拉斯之類的國家或許不對以色列、台灣那麼感興趣，對他們而言，「承認戰爭」是討強國歡心成本最低的方法。而對大國來說，承認之戰是建立盟友的一種方式，在美國－以色列的案例中，承認以色列代表與伊朗對抗；在中國－台灣的案例中，不承認台灣獨立，就代表接受中國區域大國的地位。
過去在冷戰時期，「承認戰爭」是非常重要的戰術，從中共革命至 1979 年美中建交，美國拒絕承認共產黨政府以及國際認可，當時雖然共產黨實質控制整個中國大陸，但台灣（中華民國）政府還是在聯合國擁有「中國」的席位。為了抵抗蘇聯，美國也承認了波羅的海 3 國的獨立性，雖然自二戰以來 3 國一直在蘇聯的控制下。《板巖雜誌》預測，在美中大國衝突加劇的新時代，「承認戰爭」的戰略更加受到歡迎。