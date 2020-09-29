印度夫妻不滿女婿低種姓竟下毒手！女兒悲：應該連我都殺

印度種姓制度的階級分明，在傳承數千年後，現在雖然已經廢除，但根深蒂固的歧視仍存在於印度社會，相關悲劇仍陸續上演。印度（ Hyderabad ） 1 名女子，因不顧父母反對，堅持與「較低種姓」的愛人結婚，竟就引起雙親不滿，買凶將女婿綁架至野外殺害；事後女兒傷心的表示，為何沒有讓她和丈夫一起離世，也願類似的事件不再發生。
綜合《印度報》( The Hindu )等媒體報導， 28 歲的死者希曼斯（ Hemanth ）出身「維沙」（ Vysya ）種姓，比來自「雷迪」（ Reddy ）家族的妻子阿凡蒂（ Avanti ）還低，但 2 人絲毫未受門第之見與父母反對的影響，在相戀數年後，毅然於今年 6 月成婚，隨後便搬離家鄉，到別處建立屬於自己的家庭。不料這個月 24 日，阿凡蒂的父母突然到訪，邀請他們到回家討論這段婚姻，正當 2 人以為父母已經接受時，就遭硬綁上車。
阿凡蒂表示，雖然她在過程中成功跳車逃跑，但希曼斯就沒那麼幸運，被帶上另一輛車後不知所蹤。阿凡蒂再次見到丈夫時，他已是具冰冷的遺體，頸部有勒痕、雙手也被反綁，臉上還有遭玻璃劃傷的痕跡。
警方調查後，赫然發現這一切其實都是阿凡蒂的父母和家族成員策劃的，理由是不滿阿凡蒂下嫁希曼斯、敗壞家族名聲，便不惜重金聘用殺手解決希斯曼；警方隨後將阿凡蒂的父母、舅舅等 13 名涉案人員逮捕。
得知真相的阿凡蒂傷心欲絕，認為家人既然覺得自己的名聲因她而受損、視她為麻煩，就應該將她殺死，而不是奪走無辜的希曼斯生命，希望兇手和策畫者都受到應有的處罰，悲劇再也不要發生。