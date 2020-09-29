印度夫妻不滿女婿低種姓竟下毒手！女兒悲：應該連我都殺

印度種姓制度的階級分明，在傳承數千年後，現在雖然已經廢除，但根深蒂固的歧視仍存在於印度社會，相關悲劇仍陸續上演。印度（ Hyderabad ） 1 名女子，因不顧父母反對，堅持與「較低種姓」的愛人結婚，竟就引起雙親不滿，買凶將女婿綁架至野外殺害；事後女兒傷心的表示，為何沒有讓她和丈夫一起離世，也願類似的事件不再發生。

《印度報》