美國若制裁中芯　專家不看好：最糟玩完、成功轉型也重傷

美國商務部 25 日傳出將制裁中國電路晶片製造商中芯國際（ SMIC ），要求美國晶片製造商在出口特定技術給中芯前必須取得政府批准。亞系外資預估美國禁令帶來的影響，最糟糕就是中芯「玩完了」退出市場，最好則是大轉型，但勢必會對公司營運、中國半導體生態造成影響，衝擊仰賴中芯供應的廠商。
根據港媒，美國可能制裁的消息一出，中芯國際昨（ 28 ）日在港股一早跌逾 7%，至收市報 17.86 港幣，跌 3.9%。較 7 月 13 日的高點（ 41.95 港幣）跌了近 6 成。瑞士信貸集團報告指，美國出口管制下，中芯新產品及軟件升級將受到限制，影響公司生產力，中芯今年的資本開支為 67 億美元，約佔整個行業 7%，港股下跌反應美國制裁可能帶來的風險。
澳洲麥格理銀行認為，中芯可能失去美國可信賴用戶名單中的「經驗證最終用戶」（ VEU ）地位，取消雙用設備與材料出口至獲准中國工廠的證照要求的豁免權，更糟的是，美國在考慮將中芯列為實體清單中，估計最快今年底會做出決定，以反映制裁帶來的不確定性，銀行將目標價由 16.77 港幣下調 13% 至14.6 港幣。
亞系外資分析，相較於華為，中國政府更可能針對中芯禁令祭出報復行動，中國投入大量資源協助中芯，其先進晶片製造地位在中國無法被替代，若少了中芯，不僅半導體自製能力受到影響，中國軍事相關的先進技術發展也可能因此受限。
《華爾街日報》日前報導，中國國務院副總理胡春華主導作為報復制裁美國企業的「不可靠實體清單」，其中部分美企已被鎖定，對中芯的制裁很可能讓中國推出不可靠實體清單反擊。亞系外資擔心，制裁中芯中國政府、軍事層面衝擊更為深遠，持續惡化美中關係、科技戰爭進一步升級，加速供應鏈與中國脫鉤，短期增加全球科技供應鏈混亂的風險。
《日經亞洲評論》日前引述知情人士透露，在趕美國制裁之前，中國芯片製造商已經擬定「 B 計畫」加快「去美化」的腳步，試圖降低對美國半導體設備的依賴。中芯計畫年底之前達成 40 奈米晶片中國生產，長江存儲也努力實現在地化目標。另一個消息指，中國芯片業者已經從應用材料（ Applied Material ）等公司，囤積好幾年的庫存。
但也有消息稱，中芯一名員工對企業前景感到擔憂，美國的制裁「在意料之中，但這勢必會讓我們的處境惡化」，也會對國內產業產生寒蟬效應。雖然中芯持續開發 40 奈米京自製，但員工坦承，業內對於自給自足的前景比分析師「悲觀許多」且讓人感到非常無助。
中國近年大力扶持半導體產業，希望 2025 年自製率能夠達到 7 成，但根據 IC Insights 統計， 2019 年中國半導體自製率約為 15.7%，相較 2014 年的 15.1% 只有微微上升，預期中國半導體未來 5 年甚至 10 年，在自給自足方面將難以取得重大進展。