蘋果供應鏈從中國轉移　印度：3家台灣廠計畫投資263億元

《路透社》引述多個消息來源指，印度政府祭出推出與生產有關的獎勵計畫，蘋果（ Apple ） 3 家台灣製造商，鴻海富士康、緯創資通、和碩，計劃在未來 5 年於印度投資近 9 億美元（約 263 億台幣）。
印度政府推出 66.5 億美元的生產鏈振興計畫（ PLI ），以獎金鼓勵企業未來 5 年提高智能手機的銷量，目的在幫助印度轉型成出口製造中心。消息人士稱，富士康已經投資約 400 億盧比（約 5.42 億美元，約 157.2 億台幣）。而緯創資通、和碩分別承諾將根據振興計畫投資 130 億盧比、120 億盧比。
面對有關投資印度計畫的提問，富士康、蘋果、偉創、和碩以及印度部門都沒有正面回應《路透社》，目前尚不清楚投資是否都用於促進印度蘋果設備的生產，但消息人士和業內人士表示，絕大多數將集中於擴大印度的 iPhone 生產能。這項計畫期望能夠創造 1 萬個工作機會。
報導指，緯創目前尚未開始在印度營運，不過已經和幾個印度地方政府洽談，最有可能的設廠地點是南方的泰米爾納德邦 （Tamil Nadu ）。富士康則在印度已有小米的組裝工廠，有能力供應小米的訂單，並利用印度政府的計畫提升 iPhone 製造產能。
《路透社》指，蘋果自 2017 年來透過緯創在邦加羅爾（ Bengaluru ）組裝低成本 iPhone 機型，後來富士康也加入供應增加產量。印度政府的政策將有助於多樣化蘋果在中國以外的製造鏈。科技研究員帕塔克（ Tarun Pathak ）認為，印度是蘋果全球野心的關鍵，將有助於擴大中國以外的生產，同時印度的技術工人廉價、內部市場和出口都潛力龐大。