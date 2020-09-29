正副總統差點都是川普！前幕僚：川普曾想讓伊凡卡當副手

美國總統大選將近，不少爆料型新書陸續出版。曾擔任川普 2016 年競選團隊副總幹事蓋茨（ Rick Gates ）在即將出版的新書中表示，川普當年原本想讓自己的女兒伊凡卡（ Ivanka Trump ）擔任競選副手。若是當初伊凡卡沒有拒絕，現在的副總統恐怕就會是她了。