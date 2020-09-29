正副總統差點都是川普！前幕僚：川普曾想讓伊凡卡當副手

美國總統大選將近，不少爆料型新書陸續出版。曾擔任川普 2016 年競選團隊副總幹事蓋茨（ Rick Gates ）在即將出版的新書中表示，川普當年原本想讓自己的女兒伊凡卡（ Ivanka Trump ）擔任競選副手。若是當初伊凡卡沒有拒絕，現在的副總統恐怕就會是她了。
據《彭博社》報導，蓋茨的本書《邪惡遊戲：川普勝利、米勒失敗和美國迷失的內幕故事》（ Wicked Game: An Insider’s Story on How Trump Won, Mueller Failed, and America Lost ）寫道，川普「我覺得伊凡卡應該可以。伊凡卡當我的副總統怎麼樣？」並稱讚自己的女非常聰明、聰慧、漂亮，人們會非常愛她。
蓋茨描述，川普提出要讓（ 2016 年） 34 歲、擔任川普地產集團執行長、時尚產業達人但毫無政治經驗的伊凡卡擔任助手時，簡直是天方夜譚。接下來幾週，川普提了好幾次試著讓團隊接受這個點子，而且非常熱衷讓女兒擔任副手，對其他候選者則相對冷淡，團隊內部甚至為了決定副手而進行 2 次投票。
終於當事人伊凡卡出面結束這樣的討論，川普才接受彭斯（ Mike Pence ）擔任副手，伊凡卡後來改擔任白宮顧問，外界認為她個人擁有政治報復，不排除在 2024 年出來競選。不過川普的競選聯絡人托莫（ Tim Murtaugh ）週一（ 28 ）回應「這不是真的，（川普團隊）從來沒有進行過這樣民調投票」。而蓋茨也再次回應表示，自己尊敬托莫 2020 年在川普競選活動中的貢獻，2016 年只有極少數的團隊高層才知曉投票此事。