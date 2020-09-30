毒舌川普vs失言拜登　美國首場總統大選辯論亮點搶先看

2020 美國總統大選首場辯論於台灣時間今（ 30 ）日上午 9 時登場，現任總統川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）舌戰 90 分鐘。辯論會於俄亥俄州克里夫蘭市的凱斯西儲大學（ Case Western Reserve University ）舉行，辯論由向來辭鋒犀利的福斯新聞台（ Fox News ）主持人華萊士（ Chris Wallace ）主持，共分為六大主題，包括過去經歷、新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情、種族及示威暴力、最高法院、經濟和大選公正性，每段時間 15 分鐘，主持人先提問，緊接著川普與拜登各有 2 分鐘回答，之後再由主持人追問。