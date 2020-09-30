毒舌川普vs失言拜登　美國首場總統大選辯論亮點搶先看

2020 美國總統大選首場辯論於台灣時間今（ 30 ）日上午 9 時登場，現任總統川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）舌戰 90 分鐘。辯論會於俄亥俄州克里夫蘭市的凱斯西儲大學（ Case Western Reserve University ）舉行，辯論由向來辭鋒犀利的福斯新聞台（ Fox News ）主持人華萊士（ Chris Wallace ）主持，共分為六大主題，包括過去經歷、新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情、種族及示威暴力、最高法院、經濟和大選公正性，每段時間 15 分鐘，主持人先提問，緊接著川普與拜登各有 2 分鐘回答，之後再由主持人追問。
川普向來以「毒舌」聞名，先前不斷拿拜登的年紀及頻頻失言作文章，兩人近半年來多是隔空互罵，今天終於同台「正面交鋒」，使得這場辯論會受到高度重視。特別是這是雙方辯論首戰，無論對川普或是拜登，都不容有失。
本次美國總統大選共有 3 場辯論會，除了今天這場外，第 2 場總統候選人辯論 10 月 15 日在邁阿密舉行，最後一辯論 10 月 22 日舉行，地點在田納西州納什維爾（ Nashville ）。
由於新冠肺炎疫情持續蔓延，辯論會開始時，川普及拜登不會握手，講台也相隔一段距離，僅有 70 名觀眾在場。他們在入場前都已接受病毒檢測，著名的克里夫蘭診所是辯論會的健康安全顧問。
據《華盛頓郵報》29 日報導，川普事先並未進行模擬辯論，也沒計劃這麼做，打算靠自己的經驗「臨場反應」，反倒是拜登準備功夫作足，絲亳不敢大意。
川普計劃利用拜登兒子涉及「通烏門」及拜登家族與中國千絲萬縷的關係進行攻擊，而被指是「臉皮薄」的拜登最重要的就是保持冷靜，不能被川普的人身攻擊激怒，畢竟拜登耍賴的功力完全比不上川普。據了解，拜登曾對一名工作人員表示，希望自己不會被拖進與川普的爭吵，因為這是川普唯一的舒適圈，「我知道怎應付霸凌者」。