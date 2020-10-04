泰國華裔歌星單飛出專輯　曾在台求學又赴陸加入女團

根據四方報報導，在泰國出生長大的Sunnee楊蕓晴，在15歲時來到台灣發展和就讀莊敬高職，而後又進入景文科技大學，身為華僑的她說得一口流利中文，時常會讓人忘記她其實是泰國人。她前往大陸參加女團選秀後因表現突出，深獲粉絲的心而成功加入「火箭少女101」，成為2019中國最火紅的限定期間女團一員，該團於今年解散，而楊蕓晴於今年九月推出個人首張專輯，踏上單飛之路。
早在2014年，台灣的戲劇和歌曲就可以見到楊蕓晴的身影，不過在台灣初登頭還是長頭髮和女生扮相的她，在一片新興演員中並不突出，後來加入台灣女團《A’N’D》開始了短髮扮相，又帥又酷的模樣有著極大的反差。前往大陸參加《創造101》選秀節目時，她憑藉過人的歌唱能力和舞台魅力，最終順利出道成團，當時火箭少女101被視為大陸最紅的女團，11位團員在中國都非常紅。
如今組團期限到後，楊蕓晴簽約環球音樂，開始了個人演藝生涯，並推出首張專輯《天氣．晴》，在9月19日預售時，銷量突破250萬首，被QQ音樂認證為2020年最快突破三金、白金、雙白金、三白金、鑽石唱片等級認證的女歌手。該專輯更收錄和《創造101》導師黃子韜所合作的歌曲《像孩子一樣長大》，十分精彩。