美大選辯論舌戰！財經網美：和「台灣總統落選人」沒得比

美國總統大選進入最後倒數33天，而總統候選人川普、拜登的首場電視辯論在今（30）早9時登場，首戰開場雙方你來我往互不相讓，川普沿用上次大選不停打斷對方發言招數，而拜登則不甘示弱回嗆。對此，財經網美胡采蘋就評論這場辯論會「兩個都很差」，更直言兩者的表現「根本就不能跟台灣的總統落選人相比」。

今日美選首場辯論會結束後，胡采蘋即在臉書粉專《Emmy追劇時間》撰文，她盤點了兩名總統候選人在電視辯論的表現，提到民主黨總統候選人拜登沒有表現出「我最擔心的幹練老牌政治家風範」，更表示面對川普強勢插話，拜登的應對「也沒比川普好到哪裡去」，不過也稱讚「優點是因為太像小學生吵架」，直言幾乎沒有聽不懂的地方。

▲川普和拜登之間的攻防甚至被外界形容「史上最混亂的一次辯論」。（圖／美聯社／達志影像）

至於日前才被《紐約時報》踢爆10年沒繳過稅的美國總統川普，胡采蘋就認為他明顯被落後的民調干擾，一被對手攻擊就回防衛性的回應，表示自己「已經做的不錯了」（have done a great job）。胡采蘋表示，其實川普只要在這些爭議點上反問拜登，不需要吵成這樣也可以反駁成功，不過也直指川普辯論頗失水準的原因，來自於對「逆風選戰」的不適應。

此外，胡采蘋綜合本次首場辯論會的表現結果，她表示自己雖不喜歡聽人抱怨「兩個一樣爛」、「投票沒意義」，但也無奈指出「這場辯論呈現的畫面的確就是兩個都很差」，不僅如此，她也解釋這場辯論會可看性不夠的原因，「尤其台灣觀眾在過去兩年經歷了韓導盛大的韓流洗禮，韓導口才便給全場入戲」，更火力全開直言「美國總統候選人的表現看起來根本就不能跟台灣的總統落選人相比」，最後更補上一句「難怪我們的總統今年上遍了美國媒體，拍拍」。（編輯：楊智傑）