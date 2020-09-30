CNN美大選首場辯論民調　6成支持拜登、不到3成挺川普

美國總統大選首場電視辯論會於當地時間 9 月 29 日舉行，外界形容這次最糟糕的一次大選辯論，美國有線電視（ CNN ）公佈委託 SSRS 所做的獨家民調，60% 的觀眾認為拜登表現較好，只有 28% 的人認為川普表現較好。辯論會聚焦的各項議題上，拜登和川普的支持度約為 6 比 3，只有在最高法院提名上較為接近（ 54% 比 43%）。

▲對於首場辯論會，CNN民調顯示60%的觀眾認為拜登表現較佳，28%的人認為川普表現較佳。而與辯論會前的數據相比，川普的表現明顯讓觀眾失望了。（圖／翻攝自CNN影片截圖）