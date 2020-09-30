CNN美大選首場辯論民調　6成支持拜登、不到3成挺川普

美國總統大選首場電視辯論會於當地時間 9 月 29 日舉行，外界形容這次最糟糕的一次大選辯論，美國有線電視（ CNN ）公佈委託 SSRS 所做的獨家民調，60% 的觀眾認為拜登表現較好，只有 28% 的人認為川普表現較好。辯論會聚焦的各項議題上，拜登和川普的支持度約為 6 比 3，只有在最高法院提名上較為接近（ 54% 比 43%）。
CNN 政治分析記者查利（ David Chalian ）強調，這份民調的範圍不是全國選民，而是電視觀眾，正負抽樣誤差值為 6.3 個百分點。受訪者的政治傾向分佈：35% 認為自己是獨立選民（全美約 40%），39% 支持民主黨，25% 支持共和黨。
接受 CNN 訪問、568 名有觀看辯論會的登記選民中，60% 的觀眾認為拜登在這場辯論較優；28% 的觀眾則認為是川普。值得關注的是，在辯論會前 53% 的觀眾認為拜登會贏；43% 的觀眾認為川普會贏。查利指出，這代表川普總統在辯論上的表現遠低於觀眾期待。
這個結果和 2016 年川普－希拉蕊的首次辯論相比大致相同，當時 62% 的人認為希拉蕊表現較好，27% 的人則選擇支持川普。
整體來說，65% 的人認為拜登比較真誠，29% 的人則認為川普比較真誠；63% 的人認為拜登有能力解決國家問題，30% 的人則傾向支持川普；55% 的人認為拜登是更強大的領導者（ stronger leader ），43% 的人認為川普才是有力的領導人。
在辯論攻防上，69% 的人認為拜登攻擊對手的方式比較公平（ fair ），28% 則不這麼認為；32% 的人認為川普辯論攻擊方式公平，67% 的人認為川普攻擊對手的方式不公平。
種族不平等議題上，拜登和川普的支持率分別為 66%、29%；衛生保健為 66% 對 32%；新冠肺炎疫情為 64% 對 34%；最高法院法官提名 54% 對 43%。經濟困境上，50% 的觀眾相信拜登，48% 的觀眾相信川普。
在這場形容成美國歷史上「最糟糕的總統辯論」後，57% 的觀眾說這不會影響到自身的投票選擇，少數人表示他們可能會改變立場。可能改變立場的觀眾中，32% 可能投給拜登，11% 可能投給川普。
《福斯新聞》（ FOX News ）在首場辯論會開始前對 809 名美國選民調查，74% 的選民有意觀看直播，約只有 3% 的人預期會聽到一些改變投票立場的信息，10% 的人可能因此改變立場，87% 的人表示不太可能改變立場。
而美國 CBS 電視台和英國廣播公司（ BBC ）在辯論後進行的即時民調顯示，48% 的觀眾認為拜登勝出，41% 認為特朗普表現更優，10%的人表示兩人打成平手。對於這場吵吵鬧鬧的辯論，69% 的觀眾感想是「心煩」，31%認為辯論把他們逗樂了，19% 的人覺得悲觀，只有 17% 的觀眾認為辯論含有有用信息。