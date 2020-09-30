美國大選辯論會川普狂插話！主播爆「內幕」：是一種策略

美國總統大選首場電視辯論會於台灣時間30日上午9點登場，然而辯論會一開始雙方就唇槍舌戰互相攻擊對方，場面一度失控甚至讓主持人多次制止爭吵。對此，知名主播路怡珍也在個人臉書上點評首場美國總統辯論會，其中她更分析出川普為何不斷插話，打斷拜登發言的理由。

▲美國總統大選首場電視辯論會於台灣時間30日上午9點登場。（圖／翻攝自WSJ直播影片）

▲美國總統川普。（圖／美聯社／達志影像）