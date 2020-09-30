美國大選辯論會川普狂插話！主播爆「內幕」：是一種策略

美國總統大選首場電視辯論會於台灣時間30日上午9點登場，然而辯論會一開始雙方就唇槍舌戰互相攻擊對方，場面一度失控甚至讓主持人多次制止爭吵。對此，知名主播路怡珍也在個人臉書上點評首場美國總統辯論會，其中她更分析出川普為何不斷插話，打斷拜登發言的理由。
知名主播路怡珍就在個人臉書上點評，表示在轉播這場辯論前，自己有拿到一份資料透露，拜登接受密集訓練，目的是要能用兇狠的話反駁川普，然而辯論會登場後，就讓路怡珍感嘆「真是辛苦拜登了。看來再怎麼密集的訓練，也擋不住川普奧步。」
路怡珍指出，整場辯論會川普體從頭發言到尾，「不管辯論規則，就是插嘴到底、叫小名、掀黑歷史、自我吹捧、死命打斷主持人與拜登，不斷進攻」。此外，她也提及川普對拜登說：「你永遠不要在我面前說到聰明這個字，你永遠不會比我聰明。你在政府47年都幹嘛去了？」
路怡珍透露，拜登面對這些話的反應是苦笑，「看得出來被影響。他原本在回答主持人問題，但川普一開口，拜登就多次口吃暫停，思緒也被打斷。拜登好禮貌好紳士，根本無法無視川普。就算主持人多次助攻，拜登還是不能專注回答。主持人最後生氣了，指著川普說：STOP！然後是三個人吵成一塊。」
路怡珍也引用了《CNN》對於這場美國總統辯論會的評論：「這根本不是場辯論，沒有輸贏，這是單方面的撒謊大會」，她坦言，這場辯論又吵又鬧，混亂到了極點，三人都同時間說話，甚至吵到連耳機都聽不清楚任何東西。
不過路怡珍也針對川普狂插話一事分析，「我感覺川普的吵鬧，不是一種情緒性的突發，而是一種策略的執行。他的人設是穩定的、有力的、從上而下的且跋扈的。相較之下，拜登顯得慢、顯得老、不夠銳利。」路怡珍指出，川普在辯論會上展示的，就算很多人說那是缺點或謊言，但他卻一點都沒有偏離他的人設，「過去5年來都維持一樣啊。」
路怡珍文末亦分析該場辯論會的結果，「可惜，就算川普缺點藏都藏不住，連白人至上理論都無法公開抨擊，但拜登仍然沒有得分，沒有提供選民一個更值得信仰的、更願意誓死投票的價值和論述。他根本來不及說就被打斷了。」
然而路怡珍也感嘆表示，選民不會注意這些，「我會記得今晚的川普強壯著碟碟不休，充滿力量；對拜登的印象停留在模糊、累累的，希望他多多休息。選民會不會表面上替拜登加油，私底下讚嘆川普把奧步執行到底，又成功地把一場雙方辯論，變成了一場他的個人政治秀呢？」（編輯：陳雅雲）