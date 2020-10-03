女孩暴動！泰航推空姐體驗　一圓少女兒時夢

相信許多人從小的夢想就是當空姐，但空姐的選拔相當嚴格，不僅很重視外貌、身材、身高，英語程度也有一定的要求，讓不少人夢碎。懷抱空姐夢的女孩們，你的機會現在來了！泰國航空（Thai Airway）日前宣布推出「一日空姐訓練體驗活動」，除了提供簡單的空姐訓練課程，還有「實作」環節，讓大家穿上泰航空姐制服在飛機上供餐、服務，活動一推出立刻引來民眾踴躍報名。

受到新冠肺炎疫情影響，全球航空公司都面臨盈餘虧損，而泰航更因內部人員貪污及嚴重的管理失誤，讓財政雪上加霜，於五月宣布破產。為了挽救低迷的財政狀況，泰航先前即推出機艙咖啡廳，搭上偽出國的風潮，吸引民眾前往大啖飛機餐，蔚為風潮。

▲泰國航空（Thai Airway）日前宣布推出「一日空姐訓練體驗活動」。（圖／翻攝自臉書）

經濟艙空姐體驗活動要價2900泰銖（約新台幣2682元）；商務艙體驗較貴，定價3500泰銖（約新台幣3237元），首批體驗活動已於上週開跑，但現在仍持續開放報名。