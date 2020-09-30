恆大集團3.6兆債務驚動北京　傳國務院副理劉鶴主持會議

中國最大地產開發商恒大集團，近期傳出負債 8335 億人民幣（ 1230 億美元、約 3.6 兆台幣），成為全世界負債最多的地產商。《彭博社》引述消息指，為處理債務問題，中國國務院副總理劉鶴已經主持會議討論。對此，恆大集團公告指，這些都是網路謠言，媒體所披露的文件也是偽造，但恆大確實將「將負債」列入 2020 年的發展目標。

▲《彭博社》引述消息稱，恆大的債務驚動北京高層，國務院副總理劉鶴在會議上也提出討論。（圖／翻攝自新華社）