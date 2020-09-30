恆大集團3.6兆債務驚動北京　傳國務院副理劉鶴主持會議

中國最大地產開發商恒大集團，近期傳出負債 8335 億人民幣（ 1230 億美元、約 3.6 兆台幣），成為全世界負債最多的地產商。《彭博社》引述消息指，為處理債務問題，中國國務院副總理劉鶴已經主持會議討論。對此，恆大集團公告指，這些都是網路謠言，媒體所披露的文件也是偽造，但恆大確實將「將負債」列入 2020 年的發展目標。
據中國媒體《每經》報導，高負債確實是恆大面臨的問題之一，恆大創辦人、董事主席許家印於今年 3 月份宣佈從 2020 年要轉變發展方式，全面實施「高增長、控規模、低負債」的發展戰略，強調「一定要把負債降下來」。而這筆「債」目標是要將有利息的債務下降至每年 1500 億人民幣，期望 2022 年把總負債降至 4000 億人民幣以下。
恆大的新戰略採取「以價換量」、「融資配股」、「分拆上市」等多個方法降債，9 月 6 日許家印親自組織召開營銷大會並下達指示：恆大全國樓盤全線 7 折，並要求 9、10 月份單月銷售額均要衝刺 1000 億元；但《每經》認為雖然恆大努力降債，目前償債能力仍然不樂觀。
而恆大計畫要重組的「深圳經濟特區房地產公司」（深深房）2016 年雙方簽署的協議，約定深深房發行A股股份來購買恆大地產100%股權，而恆大拿了深深房的股份，也就成了深深房的控股股東，但過了 4 年到目前深深房仍在停牌狀態，恆大很難借殼回 A 股上市。如果計畫失敗，恆大募集的戰略投資者將有權利要求，廣州房產公司「凱隆置業」及恆大集團董事局主席許家印回購相應股權，或者由凱隆置業無償向戰略投資者轉讓部分恆大地產股份。
網路上流傳的文件指，恆大負債 8335 億人民幣，且債務網路複雜難解。恒大集團員工14萬人，上下游合作企業達 8441 家，並在 229 座城市擁有 7792 個項目，若恒大地產現金流斷裂，引發恒大集團陷入危機，將直接影響 331 萬人的穩定就業，同時已售未交樓的 61.5 萬套商品房的 204 萬業主將面臨工程爛尾或無法收樓的風險，嚴重影響社會穩定。
《彭博社》引述消息稱，恆大的債務問題甚至讓劉鶴在主持金融穩定發展委員會時，亦討論其債務問題，中央對恆大的債務挑戰達到震驚的程度，但未有作出任何決定是否干預。消息指，中國監管部門正在考慮一些方式，包括引入國有企業持股恆大，或是批准恆大汽車擬議中的 A 股上市計畫等。