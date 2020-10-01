從政治素人到狂人總統　川普如何帶領美國「再次偉大」？

2020年美國總統大選將至，共和黨已推派現任美國總統川普( Donald Trump )角逐連任，將對上從政經驗比他豐富好幾倍的資深聯邦參議員、美國前副總統拜登( Joe Biden )；不過川普之所以獲得選民青睞，從來就不是倚靠政壇經驗，這位地產大亨起家、至終問鼎白宮的政治素人，任內狂言語錄之多，幾乎打破美國政壇的墨守成規，也掀起一股席捲全球的素人執政風潮。

▲川普與第 1 任妻子伊凡娜。（圖／美聯社／達志影像）

▲川普與瑪拉‧梅普爾斯的婚姻期間最短，只維持了約 6 年。（圖／美聯社／達志影像）