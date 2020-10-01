從政治素人到狂人總統　川普如何帶領美國「再次偉大」？

2020年美國總統大選將至，共和黨已推派現任美國總統川普( Donald Trump )角逐連任，將對上從政經驗比他豐富好幾倍的資深聯邦參議員、美國前副總統拜登( Joe Biden )；不過川普之所以獲得選民青睞，從來就不是倚靠政壇經驗，這位地產大亨起家、至終問鼎白宮的政治素人，任內狂言語錄之多，幾乎打破美國政壇的墨守成規，也掀起一股席捲全球的素人執政風潮。
出生德裔家庭的富商之子
1946 年 6 月 14 日，川普出生於美國紐約市皇后區的一個富裕家庭，其祖父為德國移民，父親佛瑞德‧川普（ Fred Trump ）靠著祖父留下的財產起家，雖然經歷了 1930 年代的經濟大蕭條，卻獨具慧眼，透過收購賤賣房地產、二戰期間在東岸各大船廠附近為美國海軍建造兵營和花園公寓，以及戰後為退伍老兵家屬增建住房等累積了財富，還在 1950 年代獲得聯邦政府資金，在紐約布魯克林和皇后區興建大量的房屋，成為紐約郊區擁有最多房產的房東之一。在川普出生時，佛瑞德已是有名氣的房地產商人，一家人衣食無缺，但佛瑞德並未因此就放任孩子們成為紈褲子弟，反而實施幾近軍事化的管教，要求孩子們自己的零用錢要靠自己賺，從小就教他們了解生活是場激烈的競爭，每個人都必須靠自己的力量達到目標；在這樣的成長氛圍下，也逐漸養成川普強悍、現實並霸道的性格。
叛逆少年時 從軍校到商業名校
雖然有父親嚴格的家庭教育，仍無法壓制川普的叛逆性格，讓老爸十分頭痛， 13 歲就被送到紐約軍事學院讀書。不過即使換上筆挺的軍服，也難掩川普與生俱來古靈精怪的特質。面對軍事學院嚴格的管理模式，川普選擇以運動來發洩他旺盛的精力，舉凡橄欖球、足球、棒球都難不倒他，同時他的聰明才智，也讓他得以保持優秀的成績。 1964 年，川普從軍校畢業後，先是在佛罕大學（ Fordham University ）讀了 2 年書，之後進入全美頂尖的商校-賓西法尼亞大學沃頓商學院就讀，並在 1968 年獲得經濟金融的學士學位，之後就進入父親的房地產公司上班，最終追隨父親的腳步，成為 1 名成功的地產商人，並於紐約曼哈頓第五大道 725 號蓋造了當地的地標性建築-川普大廈（ Trump Tower ）。
多次從破產危機浴火重生
雖然得了老爸的真傳和支持，但川普的商場經歷也並非一直都一帆風順，人生中甚至數度宣告破產。 1990 年代初期，川普試圖擴張事業版圖到航空產業和大西洋城的賭場生意，並從克羅斯比家族手中購買了「泰姬瑪哈賭場飯店」（ Taj Mahal Casino Resort ），卻在經營一段時間後就宣告破產，讓他在短短 1 年內就負債 9 億美元，原先的金主都成了債主；房地產崩盤使得其創立的公司破產，個人財富也大幅縮水，2004 年一度負債超過 14 億美元、 2008 年全球金融海嘯更導致其公司股價和市值慘跌，幾乎處於倒閉邊緣。不過川普家族坐擁許多動產、不動產，伴隨大量債務與未結束的商業官司，外界關於川普的真實財務狀況，也存在著許多不同的說法和評價。
從地產大亨到媒體寵兒 《誰是接班人》創主持巔峰
雖然在商場數度慘敗，但川普從未真正放棄自己的事業，反倒轉向經營媒體關係，經常出現於脫口秀、選美大賽等節目，觸角也延伸到電視劇或電影，在 1992 年的《小鬼當家 2 》（ Home Alone 2: Lost in New York ）、 1995 年的《一窩小屁蛋》（ The Little Rascals ）、 2001 年的《名模大間諜 》（ Zoolander ）、 2010 年的《華爾街：金錢萬歲》（ Wall Street: Money Never Sleeps ）、《慾望城市》中，川普都曾出演不同的角色。不過，他在媒體界真正的巔峰，莫過於在 2004 年成為美國國家廣播公司（ NBC ）電視真人秀《誰是接班人》（ The Apprentice ）的監製和主持人，這個以商業競爭為主軸的實境節目，成功打中觀眾脾胃，而他在節目中的經典名句：「你被開除了（ You are fired ）」更是紅遍大街小巷。
大亨的豐富情史 3段婚姻與5個孩子
川普共有過 3 段婚姻，他的第 1 任妻子伊凡娜（ Ivana ）是捷克裔的超級名模， 育有小唐納德（ Donald Trump Jr. ）、伊凡卡（ Ivanka Trump ）和艾瑞克 3 名子女，雖然 2 人已於 1992 年離婚，但他們的孩子都早早就進入川普集團接班，小唐納德和艾瑞克為集團管理人，長女伊凡卡則遺傳了母親的美貌和父親的商業頭腦， 16 歲就登上知名少女雜誌《 Seventeen 》擔綱封面人物，成為炙手可熱的模特兒；成年後除了在川普集團任職外，伊凡卡還創辦自己的同名品牌，包含高級珠寶、成衣、女鞋及香水，由她親自擔任品牌代言人，直到 2018 年宣布關閉時裝業務，專注於美國白宮的高級顧問一職，全力輔佐老爸川普，也是川普所有子女中最亮眼的 1 位。
1993 年，川普與曾經是選美皇后的第 2 任妻子瑪拉‧梅普爾斯（ Marla Maples）結婚，育有 1 個女兒蒂芬妮（ Tiffany Trump ），但他們的婚姻只維持了短短 6 年，就在 1999 年畫下休止符。雖然蒂芬妮外貌也十分可人，但相較於異母的大姊伊凡卡，蒂芬妮並不常出現在螢光幕前，生活顯得低調許多。
至於川普的第 3 任(現任)妻子梅蘭妮亞( Melania Trump )則有著與川普首任妻子相似的背景，同樣出身東歐(斯洛維尼亞)，並曾經是知名的時裝模特兒。比川普小 24 歲的她， 2005 年與川普結婚後，於 2006 年 3 月生下川普最小的兒子拜倫‧川普（ Barron Trump ），是首位通過歸化入籍美國的第一夫人，也是美國史上第 2 位於外國出生的第一夫人。
多次聲稱要參選總統 川普來真的
其實自 1988 年以來，川普就曾多次表態要競逐美國總統，但在 2015 年以前，很少有人把這些話當真，畢竟當時並不流行所謂的素人政治，能當上國家元首的人，幾乎都有著豐富的政壇經歷，要不就是出身政治世家，像川普這樣的商人並不屬於傳統上的理想候選人。
不過川普真的做到了。他在 2015 年 6 月 16 日宣布參選，並一路擊敗了 16 名共和黨的競爭者獲得了黨內提名，正式在 2016 年的美國總統大選中，迎戰前總統柯林頓的妻子、前任紐約州聯邦參議員與前國務卿的民主黨候選人希拉蕊( Hillary Clinton )。當時主流民調和美國媒體幾乎都看好從政經驗豐富的希拉蕊，認為她絕對比商人川普更懂得如何處理國內政務，乃至對外關係等複雜議題；不過選舉結果卻跌破眾人眼鏡，希拉蕊雖然領先川普近 287 萬的普選票，卻因美國獨特的選舉人團、勝者全拿制度，導致川普掌握過半的選舉人票而勝選，川普拿下了多數的搖擺州如佛羅里達、愛荷華和俄亥俄，並翻轉了長期支持民主黨的密西根、賓夕法尼亞和威斯康辛等州。
當時的民調及分析顯示，川普的鐵票團大多數是共和黨內的白人男性底層勞工，這些人強烈反對經濟自由貿易協定和移民法案，不樂見非法移民家庭擁有居住權，而川普的政見則正中他們下懷，利用保守派選民對非法移民、就業以及社會經濟等議題的關心，推出自己特有的政治主張與之產生共鳴，讓選民相信並熱衷於「讓美國再次偉大」( Make America Great Again，縮寫： MAGA )的夢想。
是政治門外漢還是老謀深算？
無論別人怎麼批評他缺乏當總統的潛力和才能，川普都不為所動，而他任內一連串驚世語錄和政策更是讓外界瞠目結舌，除了一天到晚在推特罵人以外，還退出一連串重要國際組織或協定，甚至美國自己就是這些機構的創始國。其中對世界影響最鉅的，莫過於對全球第 2 大經濟體-中國發起貿易戰，至今已演變成美中雙方的全面衝突。
打從在競選時，川普就對中美的貿易不對等關係大加抨擊，痛批中國偷走美國的就業機會、長期佔美國便宜，揚言要讓中方將過去從美國奪走的錢都吐回來。果不其然， 2018 年 3 月，川普就宣布了一系列針對中國貨物徵收進口稅的措施，此後美國財政部長梅努欽和中國國務院副總理劉鶴先後於北京、華盛頓進行貿易談判，也達成第一階段貿易協議；然而，川普還是陸續公布對陸製產品加徵程度不一的關稅，連帶也打擊了美國和全球經濟，對美國的農業亦造成了不小的影響。
原本已不怎麼好的美中關係在新冠肺炎於 2019 年底爆發後降至新冰點，疫情導致美國數以百萬計的人感染並死亡，川普更多次於公開場合痛批新冠肺炎是「中國病毒」、世界衛生組織( World Health Organization, WHO )如何包庇北京隱匿疫情，甚至嗆聲要退出世衛、不再給予金援。戰火並延燒至外交戰、科技戰、媒體戰，制裁華為、中芯等中企也迫使全球產業鏈面臨重整。
批評者認為，這一連串的事蹟都證明川普不適合美國領導者的位置，民主黨更多次抨擊川普的脫序言行才是真正損害美國人民利益，要大家千萬別讓川普連任。但也有分析指出，川普表面看似癲狂，實則深謀遠慮，不按牌理出牌的個性源於其商場談判者的經驗與性格；在與中共多年交往後，美國已洞悉共產黨政權的本質，不但不可能與迥異的西方價值觀融合，反而越走越遠，除了體現在香港和新疆人權議題上，也反應在雙方於南海等地區的軍事擴張及競賽。
本身就是傳奇人物的川普，相信有無連任成功，都將繼續用他自己的方式書寫歷史。