從中情局長到國務卿　川普的忠僕蓬佩奧

美國總統川普上任以來，對內對外的政策施行都是爭議不斷，包含將中華人民共和國定調為具有威脅的大國，近 1、2 年接連發生的香港自治問題、新冠肺炎全球大流行等，更是將美中之間的對立推至冷戰後的另一波高峰；在川普內閣中，有個面孔也越來越被外界所熟知，他就是麥克‧蓬佩奧（ Mike Pompeo ）。作為國務卿，從北韓、伊朗、敘利亞、俄羅斯到中國，再從朝鮮半島到南海、台灣、香港，蓬佩奧都扮演了關鍵角色；伴隨著身後一群「中國智囊團」，比如華裔美籍學者余茂春等人，從而對川普政府的對中政策起了舉足輕重的作用。

▲蓬佩奧畢業於美國知名的西點軍校。（圖／取自 USMA ）

▲蓬佩奧 2008 年於堪薩斯州。（圖／美聯社／達志影像）