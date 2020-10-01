中共十一國慶前夕　深圳檢方批准逮捕、續押12名港人

日前有 12 名港人因涉嫌偷渡逃來台灣，而遭廣東海警截獲拘押於深圳鹽田看守所，至今仍然無法返港一事，深圳市鹽田區人民檢察院已於週三（ 9 月 30 日）批准將其逮捕。由於時間點正值中共建政的十一國慶前夕，加上香港有團體先前則揚言要於十一當天再發起遊行示威，也讓人對於香港的中秋節情勢感到憂心。
綜合港媒報導，深圳市鹽田區人民檢察院昨（ 9 月 30 日），以涉嫌組織他人偷越邊境等罪名罪，批准逮捕李宇軒、黃偉然、張俊富、張銘裕、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、嚴文謙、黃臨福等疑犯。
10 月 1 日被認為是決定這些港人命運的關鍵時間點，因為嫌犯被捕前最長可被羈押37天，若鹽田區檢察院不批准逮捕，理論上他們將會被交保候審或無罪釋放；但若批准逮捕，代表這 12 人將被繼續羈押，定罪的可能性也大增。
中國官媒《新華社》日前曾聲稱，這 12 人犯罪事實確鑿，既在內地管轄水域被查獲，理應依照內地相關法院管轄和處理，平安返港的希望十分渺茫。
有港媒採訪被捕人之一鄧棨然的弟弟，他感嘆以往一家四口無論如何忙碌，中秋節都會抽空團聚，今年卻只剩自己和父母，哥哥則前途未卜；也再度向林鄭月娥喊話，期盼港府能再積極一些，而非事不關己。