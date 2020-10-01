中共十一國慶前夕　深圳檢方批准逮捕、續押12名港人

日前有 12 名港人因涉嫌偷渡逃來台灣，而遭廣東海警截獲拘押於深圳鹽田看守所，至今仍然無法返港一事，深圳市鹽田區人民檢察院已於週三（ 9 月 30 日）批准將其逮捕。由於時間點正值中共建政的十一國慶前夕，加上香港有團體先前則揚言要於十一當天再發起遊行示威，也讓人對於香港的中秋節情勢感到憂心。