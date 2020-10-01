十一國慶如臨大敵！遊行示威恐再現　港府連發警告

今( 10 月 1 日)是中共建政 71 週年紀念日，理應是普天同慶的日子，但去年此時香港卻因反送中發生流血衝突，國慶日因此蒙上陰影；今年則因國安法推行、港人偷渡失敗被抓，再有網友、團體號召上街示威，香港政府也罕見的接連示警，聲稱十一當天風險頗高，呼籲民眾不得發起或參與非法遊行。