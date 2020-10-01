十一國慶如臨大敵！遊行示威恐再現　港府連發警告

今( 10 月 1 日)是中共建政 71 週年紀念日，理應是普天同慶的日子，但去年此時香港卻因反送中發生流血衝突，國慶日因此蒙上陰影；今年則因國安法推行、港人偷渡失敗被抓，再有網友、團體號召上街示威，香港政府也罕見的接連示警，聲稱十一當天風險頗高，呼籲民眾不得發起或參與非法遊行。
綜合香港媒體報導， 10 月 1 日是中共國慶兼中秋佳節，香港網絡上有人號召於多區集結、舉行「月夕行動」等，引起警方關注，報導稱警方已預備 6000 名警力嚴陣以待，並已於 9 月 29日採取行動拘捕 3 名男子，包括 1 名 30 歲的運輸工人和 2 名 19 歲的學生，理由是涉嫌「煽惑他人縱火」、「煽惑他人造成公眾妨擾」及「煽惑他人非法集結」等。昨天( 9 月 30 日)港警又再拘捕 2 名男子，指控他們涉嫌在多個社交平台發布訊息，煽惑他人參與 10 月 1 日的非法集結，以及宣揚攻擊、殺害、起底警員等行為。
香港保安局 30 日也表示，政府近日留意到有人於網上煽動他人於 10 月 1 日當天在香港各區非法集會，更鼓吹使用暴力以攻擊警署、投擲汽油彈、堵路等，強調這些行為是公然挑戰法治、嚴重破壞社會安寧和秩序，最高可判處 5 年監禁，如若觸犯暴動罪，最高更可判處 10 年監禁，警告民眾切勿以身試法。
除了港警和保安局，香港公務員事務局局長聶德權亦發信給全體公務員，強調截至今年 9 月，香港已有 46 名參加「非法活動」的公務員被捕、停職，而警方既已對 10 月 1 日的遊行發出反對通知書，公務員就不該參與違法活動，相信公務員能明辨是非，奉公守法，也重申政府對違法公務員絕對是零容忍，絕不姑息。
香港民間人權陣線(簡稱民陣)原本打算於 10 月 1 日舉行「十一大遊行」，由銅鑼灣東角道起步，一路至中環遮打道行人專用區，除了重申五大訴求外，還針對 12 名港人無法獲釋表達不滿，但未獲警方批出不反對通知書，不排除引發新一波衝突，港警也正密切注意事態發展。