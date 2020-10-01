川普籲支持者踴躍監票　外界痛批「脅迫選民」

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普呼籲支持者踴躍在11月3日登場的大選中充當投票所監票員，民主黨人和無黨派選務專家今天痛批川普，直呼這根本是拐彎抹角地要大家從事脅迫選民的非法行為。
路透社報導，美國選舉行為受各州和聯邦法律約束，這些法律一般來說對黨派選舉監票員採用嚴格的行為規範，這些監票員不應介入選務程序。
共和黨的川普昨天晚間與民主黨挑戰者拜登（JoeBiden）進行第1場總統大選辯論期間，川普呼籲支持者「進入投票所仔細觀察」，他一如以往又在沒有證據的情況下，堅稱這場大選將出現普遍的選舉舞弊情形。
川普說：「我現在呼籲我的人民，我希望這會是一場公平的選舉，如果這是一場公平的選舉，我百分之百會加入。但如果我看到成千上萬的選票受到操弄，我將無法接受。」
民主黨人指控川普試圖恐嚇選民。
內華達州檢察長福特（Aaron Ford）在推特上表示：「脅迫選民在內華達州是非法行為。相信我，你要是做了，就會遭到起訴。」
聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也表示：「他（川普）是在脅迫選民。」
關於投票所監票員必須如何運作的規定因各州而異，不過民主黨人和共和黨人皆曾表示，11月3日那天他們出動的志工人數預料將創下新高。
約40州要求黨派選舉觀察員必須在選前正式獲得認可，許多州也對可以出現在特定地點的人數做出限制。
非營利組織「選舉創新與研究中心」（Center forElection Innovation and Research）主任貝克（David Becker）說：「多數州允許黨派或候選人擁有某種程度基於標準的監票行為。我們也需要具備能讓選民安心投票的功能性投票場所。」
川普和拜登還有兩場辯論，將於當地時間10月15日、22日晚上分別在佛羅里達州邁阿密（Miami）和田納西州的納希維爾（Nashville）舉行，但在那之前，兩位副總統候選人彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（KamalaHarris）將先於10月7日晚上（台北時間8日上午）在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）交手。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1091001