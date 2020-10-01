十一兩樣情！港特首重申不怕制裁　羅冠聰嘆：國殤非國慶

今天( 1 日)是中共建政 71 周年紀念日，香港特首林鄭月娥上午在灣仔香港會議展覽中心外的金紫荊廣場，出席升旗儀式和國慶酒會。林鄭月娥聲稱，會繼續堅定維護國家安全的職責，香港特區政府的官員們也都對所謂的制裁「無畏無懼」。

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