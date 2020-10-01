十一兩樣情！港特首重申不怕制裁　羅冠聰嘆：國殤非國慶

今天( 1 日)是中共建政 71 周年紀念日，香港特首林鄭月娥上午在灣仔香港會議展覽中心外的金紫荊廣場，出席升旗儀式和國慶酒會。林鄭月娥聲稱，會繼續堅定維護國家安全的職責，香港特區政府的官員們也都對所謂的制裁「無畏無懼」。
綜合香港媒體報導，林鄭月娥在國慶酒會上致辭時，歷數香港自去年修例風波以來，到今年香港國安法執行所經過的動盪，為了繼續推動香港各項事業發展，解決經濟問題，滿足市民訴求，就必須要有安全、穩定的社會環境，堅持「一國」原則、維護國家主權安全、準確把握「一國兩制」與《基本法》的關係。
林鄭並指出，過去 3 個月，香港社會恢復平穩、國安有保障，市民可依法享有基本的權利和自由，這些都是不爭的事實，所以無論部分持「雙重標準」的外國政府對港府作出多少無理的指控，甚至對特區官員「粗暴」實施制裁，她與相關的同事都將繼續無畏無懼，依法堅定履行維護國家安全的職責；也相信香港人只要誠心擁護「一國兩制」方針和《基本法》，理性溝通，就一定能讓香港得到良好的建設。
面對國慶日，港府與民主派顯然是兩樣情。前香港眾志秘書長羅冠聰就在臉書上無奈的表示，今年中秋節適逢所謂的國慶日，在歌舞昇平、高舉「團聚」的節日下，卻有許多家庭的成員因抗爭而入獄、流亡，甚至被送中的手足無法與家人相聚；至於被困在新疆集中營、於西藏因種族文化清洗的少數族裔，也一樣難逃骨肉分離的命運。
羅冠聰感嘆，一個不懂得從歷史反思、糾正錯誤，卻奉行鐵腕管治的政權，其創建並不值得慶祝；若無人權，國家也無何值得尊重之處。羅冠聰強調，「沒有國慶，只有國殤」是去年此時的口號，現在更應吶喊得響徹雲宵，盼望港人能不忘初心，總有一日，光復香港後的中秋，會是抗爭者在明亮的皎月下與家人相擁團聚。