辯論陷混戰卻不讓改規則　川普：我贏的很輕鬆幹嘛改

2020 美國總統大選首次辯論會於台北時間 9 月 30 日舉行，卻淪為川普與拜登之間的「烏賊戰」，不只美國民眾看傻了眼，連國內外分析員、專家都直搖頭，批評該場辯論會水平低下，也沒有告訴觀眾當選後要如何施政。現在傳出主辦單位有意調整規則，卻引來川普在推特上抱怨問「幹嘛要改」。

▲川普在推特上抱怨。（圖／翻攝自川普推特）