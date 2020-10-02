辯論陷混戰卻不讓改規則　川普：我贏的很輕鬆幹嘛改

2020 美國總統大選首次辯論會於台北時間 9 月 30 日舉行，卻淪為川普與拜登之間的「烏賊戰」，不只美國民眾看傻了眼，連國內外分析員、專家都直搖頭，批評該場辯論會水平低下，也沒有告訴觀眾當選後要如何施政。現在傳出主辦單位有意調整規則，卻引來川普在推特上抱怨問「幹嘛要改」。
綜合外媒報導，由於當天辯論台上展現失序和主持人控場能力不佳，主辦單位「總統辯論委員會」（ CPD ）表示，有考慮要調整剩餘幾場辯論的規則，包含切麥克風到砍發言時間。不過消息傳出後，川普卻在推特上發牢騷，打下：「如果我第 1 次辯論就輕鬆獲勝，那我為何要允許辯論委員會更改第 2 及第 3 場辯論的規則？」
已過首場辯論是由福斯新聞台（ Fox News ）當家主持人華勒斯（ Chris Wallace ）主持，但川普從一開始就狂插拜登的嘴，嗆他從政 47 年也什麼政績，氣得拜登怒罵：「你可以閉嘴嗎？」場面相當混亂。
儘管首場辯論讓人瞠目結舌，但川普仍自信滿滿，篤信自己的表現絕對比對手拜登要好很多。
不只主辦單位考慮更改規則，在外界紛紛質疑川普故意搞亂辯論時，包含白宮發言人麥肯納莉（ Kayleigh McEnany ）在內的官僚也不斷為主子護航，聲稱是媒體過度放大。然而，川普不按牌理出牌的性格，無論規則有沒有改成，應該都有機會讓後面的辯論成為 1 場混戰。