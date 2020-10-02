武裝台灣不只為自由！外媒：防北京突破關鍵地帶改變一切

兩岸關係是台灣與北京數十年來難解的議題，加上地理位置具戰略意義，也成了美中等國角力所在。有外媒分析稱，協助台灣取得軍備、協防台灣，並不僅僅是為了保護民主和自由，而是身處心臟地帶的台灣若被北京控制，將改變西太平洋地區的一切，也會對美國產生巨大影響。
根據《富比世》（ Forbes ）報導，美國萊克辛頓研究所（ Lexington Institute ）營運長湯普森（ Loren Thompson ）認為，地球上有些地方在軍事、經濟上都有非常重要的地位，所以一旦狀態改變，可能就代表一個時代的結束，或是全新秩序的開始，而台灣在現代來說，就是位處這樣的「心臟地帶」。
湯普森進一步解釋道，中美都非常重視從堪察加半島一直延伸到婆羅洲的「第一島鏈」，這也是中國解放軍海軍面臨的重要障礙，而台灣是日本到東南亞之間最大的島嶼，面積是沖繩的 30 倍大，可提供更多的隱蔽、機動空間；所以若中國真的控制台灣，就能確保共軍在第一島鏈以東海域的作戰能力，對於美國和其盟友而言都是嚴重的威脅與傷害。
有鑑於美國在西太平洋長期以來的軍事優勢，台灣都不能落入北京的控制，否則將對西太平洋的戰略平衡造成重大改變。湯普森認為，美國政府應出售更為先進的戰鬥機和飛彈防禦系統給台灣，進一步增強台灣的威懾力。