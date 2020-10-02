武裝台灣不只為自由！外媒：防北京突破關鍵地帶改變一切

兩岸關係是台灣與北京數十年來難解的議題，加上地理位置具戰略意義，也成了美中等國角力所在。有外媒分析稱，協助台灣取得軍備、協防台灣，並不僅僅是為了保護民主和自由，而是身處心臟地帶的台灣若被北京控制，將改變西太平洋地區的一切，也會對美國產生巨大影響。

《富比世》