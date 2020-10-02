川普美女幕僚新冠檢測呈陽性！2天前才一起搭機赴辯論會

新冠肺炎疫情全球繼續延燒中，截至台灣時間 2 日清晨，已造成全球 34157176 人感染、 1017129 人死亡；其中美國就佔了 700 多萬例的確診。外媒最新消息指出，川普的幕僚希克斯（ Hope Hicks ）病毒檢測結果呈陽性反應，而她 2 天前才和川普一起搭機前去辯論會。
綜合《 CNN 》等外媒報導，今年 31 歲的希克斯是川普的親近幕僚，曾出任白宮聯絡室主任。已過週二她還陪著川普一同搭乘空軍一號，前往首場總統候選人電視辯論現場，俄亥俄州的克里夫蘭；週三川普前往明尼蘇達州造勢時，希克斯也被目擊出現在飛機上。
知情人士透露，目前沒有跡象顯示川普被感染。白宮發言人賈德·迪爾( Judd Deere )在聲明中表示，川普總統非常認真對待自己以及所有支持者的健康與安全，白宮內外也都遵守嚴格的防疫措施，但未提到希克斯平日與川普接觸的程度。
在進入白宮前，希克斯與川普的女兒伊凡卡（ Ivanka Trump ）一起為川普進行公關工作，並一路協助川普參加 2016 年的大選，也是少數一直陪在川普家族身邊的幕僚。
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