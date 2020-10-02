川普美女幕僚新冠檢測呈陽性！2天前才一起搭機赴辯論會

新冠肺炎疫情全球繼續延燒中，截至台灣時間 2 日清晨，已造成全球 34157176 人感染、 1017129 人死亡；其中美國就佔了 700 多萬例的確診。外媒最新消息指出，川普的幕僚希克斯（ Hope Hicks ）病毒檢測結果呈陽性反應，而她 2 天前才和川普一起搭機前去辯論會。

《 CNN 》