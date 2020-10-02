川普確診投下震撼彈！胡錫進：長期不戴口罩、付出代價了

美國總統川普 2 日驚傳確診新冠肺炎，為全球投下震撼彈，也是迄今最為位高權重的染病領導人，外界擔憂此事或將影響美國大選甚至區域局勢，結果不容小覷。與此同時，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進則在微博上聲稱，這是因為川普一直淡化新冠肺炎的影響，加上他本人長期不戴口罩所致。

微博