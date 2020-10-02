川普確診投下震撼彈！胡錫進：長期不戴口罩、付出代價了

美國總統川普 2 日驚傳確診新冠肺炎，為全球投下震撼彈，也是迄今最為位高權重的染病領導人，外界擔憂此事或將影響美國大選甚至區域局勢，結果不容小覷。與此同時，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進則在微博上聲稱，這是因為川普一直淡化新冠肺炎的影響，加上他本人長期不戴口罩所致。
胡錫進 2 日下午在微博上發文說，川普宣布自己和梅蘭妮亞的檢測結果為陽性，將一起隔離並渡過難關，胡錫進認為這個消息「令人遺憾」，因為這反映了美國新冠疫情的嚴重程度。
胡錫進續指，川普一直試圖淡化疫情對美國的衝擊和影響，讓選民們忽視疫情的危害，他自己也長期拒絕戴口罩，防護不足。政治家這樣做在美國的體制下或許有某種無奈，但它帶給美國社會的負面影響是顯而易見的「現在，川普總統本人和第一家庭也付出了代價，這肯定不能夠理解為總統與國民同甘共苦的表現。美國應該找到讓大家都更加安全的辦法。」
胡錫進在文章末端表示，美國總統大選已經進入衝刺階段，這件事對川普的選情應該是個負面因素。不過他也不忘祝福川普，希望他們夫妻能夠平安渡過這個難關，也祝全球所有感染了新冠肺炎的人都能平安。
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