川普確診！廣告小妹分析「6利多」：嚴重懷疑是計畫之一

美國總統川普（Donald Trump）與夫人梅蘭妮亞今（2）日驚傳確診新冠肺炎（COVID-19），川普親發推特證實，消息一出震驚全球；除了祝願川普夫妻倆恢復健康，這對美國總統大選會帶來怎麼樣的變數，也是外界關注焦點。對此，網紅「廣告小妹」認為，川普確診可望帶來6項利多，更直言「懷疑這是他的master plan之一」。

▲廣告小妹發文全文。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）