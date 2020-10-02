川普確診對選情影響為何？美國最新「賭盤勝率」揭曉

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞今（2）日驚傳確診新冠肺炎（COVID-19），川普親發推特證實，消息一出震驚全球；除了祝願川普夫妻倆恢復健康，這對美國總統大選會帶來怎麼樣的影響，也是外界關注焦點。對此，美國民調網站「Real Clear Politics」揭曉最新賭盤勝率數據顯示，拜登當選勝率來到65％、川普則只剩31％，是從5月中開始調查以來，差距最大的一次。

▲川普確診後，總統大選賭盤勝率跌到新低。（圖／翻攝自「Real Clear Politics」）