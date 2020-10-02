川普確診後全世界都擔心他！CNN：拜登今天就會接受篩檢

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞今（2）日驚傳確診新冠肺炎（COVID-19），川普親發推特證實，消息一出震驚全球。外界擔憂才剛與川普在辯論會上短兵相接的民主黨候選人拜登，可能也存在著染疫的風險。對此，根據《CNN》報導，拜登今日就會前往進行病毒篩檢。
據《CNN》報導，知情人士透露，拜登將會在美國時間2日早上進行病毒篩檢。且根據辯論委員會的說法，所有參與那場辯論的人員都將接受檢測，並遵守其他的相關檢疫規範。
同樣根據《CNN》報導，美國總統大選辯論會的準備小組成員、前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）透露，川普上場前在後台準備時，同處一室的5、6個人中沒有人戴口罩。不過目前沒有傳出有誰身體不適、或是出現任何染疫症狀。
根據中國附醫感染管制中心副院長黃高彬分析，一般對話時飛沫最多可噴兩公尺，而川普平時說話中氣十足，噴出來的飛沫可能會飛更遠一點。尤其在沒有對流的室內空間「相罵」，飛沫噴濺的距離恐多達4、5公尺。因此在辯論會上，不斷承受川普言詞的拜登，確實有一定程度的感染風險。（編輯：倪浩軒）
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