川普確診後全世界都擔心他！CNN：拜登今天就會接受篩檢

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞今（2）日驚傳確診新冠肺炎（COVID-19），川普親發推特證實，消息一出震驚全球。外界擔憂才剛與川普在辯論會上短兵相接的民主黨候選人拜登，可能也存在著染疫的風險。對此，根據《CNN》報導，拜登今日就會前往進行病毒篩檢。

▲美國民主黨總統候選人拜登。（圖／美聯社／達志影像）