拜登三次爭取入主白宮　可能打破紀錄成「史上最老總統」

美國 2020 年總統大選首場電視辯論會在 9 月 29 日結束，相較不斷插話、無視規則的現任總統川普，民主黨候選人拜登（ Jeo Biden ）獲得了較多觀眾的青睞。這是拜登第三次投入美國總統選舉，豐富的從政經歷讓他擁有一定的知名度，但這些紀錄也成為政治包袱。

▲美國 2020 總統大選民主黨參選人、前副總統拜登。（圖／美聯社／達志影像）

▲拜登與第二任妻子吉爾、2個兒子博、亨特的家庭舊照。（圖／翻攝自 Twitter）

▲拜登的長子博曾經擔任伊拉克美軍隨軍律師。（圖／美聯社／達志影像）

▲拜登2016年擔任2名白宮職員的婚禮主持人。（圖／翻攝自 Twitter）

▲參議院報告指，拜登的二兒子亨特（最右）與中國、烏克蘭企業有往來。（圖／翻攝自資料照）