川普確診新冠成「十月驚恐」！專家曝後果：台灣肯定重要

美國總統川普昨（2）日宣布自己與妻子確診新冠肺炎，目前已經開始隔離治療，消息讓全球震驚。對此，師大政研所教授范世平也認為，川普也感染簡直是「十月驚恐」，並斷言「川普要在總統大選中大打中國牌，台灣肯定重要」。

▲范世平認為川普確診已經成為「十月驚恐」。（圖／翻攝范世平臉書）