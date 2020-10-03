川普確診新冠成「十月驚恐」！專家曝後果：台灣肯定重要

美國總統川普昨（2）日宣布自己與妻子確診新冠肺炎，目前已經開始隔離治療，消息讓全球震驚。對此，師大政研所教授范世平也認為，川普也感染簡直是「十月驚恐」，並斷言「川普要在總統大選中大打中國牌，台灣肯定重要」。
范世平昨（2）日表示，傳出川普感染新冠的核彈型新聞，許多預錄的政論節目全都傻眼，也有重新錄製的，因為這個議題實在太重要了。他補充，川普宣布確診實在華盛頓時間的10月1日，是中國的國慶，美國現在仍是全球疫情最嚴重的國家，連川普也中標，他肯定要操作這個仇中的氛圍。
范世平說，這不但是美國總統選舉歷來皆有的「十月驚奇」，更是「十月驚恐」，原本在第一場總統大選辯論中，拜登並不如川普所說得了老人痴呆，因此川普居於劣勢。如今川普轉移戰場，重新獲得全球的矚目，拜登反而被邊緣化，也不好趁勝追擊，只能祝福川普早日康復。
范世平認為，川普不願把權力交給副總統彭斯，表示仍要主導選戰，接下來就看他如何搞「推文式競選」，這真是一場史無前例的選戰。川普在隔離14天後如果康復，他就成為戰勝「新冠肺炎」的英雄，然後把矛頭對準中國，南海是否成為中美衝突的場域，值得觀察。
美國大選到來僅剩下一個月左右，范世平斷言，「川普要在總統大選中大打『中國牌』，台灣肯定重要，台美關係只會更熱，不會更冷，請大家綁好安全帶了」。（編輯：潘毅）
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