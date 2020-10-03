川普確診入院　中國外交部隔10小時推特祝福早日康復

美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞（ Melania Trump ）確診新型冠狀病毒（ COVID-19 ），各國政要紛紛透過網路或其他方式，表示祝福川普夫妻早日康復，包括法國總統馬克宏、北韓領導人金正恩、日本首相菅義偉，世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞等。中國方面，國家主席習近平還未回應，但社群網路反應激烈，川普確診甚至登上微博熱搜榜第一。
中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進過去時常發表社評，批評美國強硬的對中政策，強調美中關係惡化受傷的是美國。這次川普夫妻確診，胡錫進在微博上評論，此事代表美國新冠疫情嚴重，川普一直淡化疫情，總統本人和第一家庭付出了代價。但最後胡錫進表示，希望川普總統和他的夫人能夠平安度過這關。
中國社交媒體熱議，評論中嘲笑多於關心，不少網友稱川普確診是「遲來的國慶禮物」，胡錫進也呼籲中國網友克制，因為全球網路時代這些言論都會被注意，並「產生積極的影響」，胡錫進另一條微博表示，自己也轉發了中國外交部發言人華春瑩祝福川普夫妻早日康復的推特文。
相較社群網站上的熱議，中國官方表現克制低調，外交部發言人華春瑩、駐美大使崔天凱則相繼透過推特，祝川普夫妻早日康復。
中國北京市委宣傳部主管的《新京報》則是評論川普確診對美國總統大選帶來的影響，吉林大學國際關係研究所副所長孫興傑指，是件非常符合美國大選「 10 月驚奇」的標準，但令人意外的是事件主角居然是川普本人，若是川普病重，無法行使總統職權，可能會是美國政府有史以來面臨的最危險的時刻」，川普的病情將關乎到美國政局走向。
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