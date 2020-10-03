川普確診前喊「中國瘟疫」　CNN：美國右派讓北京很緊張

美國總統川普昨日（ 2 ）確診新型冠狀病毒（ COVID-19 ），川普過去幾個月不斷批評中國釀成嚴重疫情，因此中國的反應也備受矚目。美國《 CNN 》分析，中國目前似乎較為低調，但還是可以發現，《環球時報》總編輯刪除微博、《人民日報》及央視等官媒關閉川普文章的回應區，顯示北京正有意控制與川普相關的討論。
《 CNN 》報導指出，川普多次批評中國是疫情的罪魁禍首，指責中共政府防疫失當導致疫情全球大流行。在 9 月 29 日的電視辯論會上，川普用「中國瘟疫」（ China Plague ）稱呼，該病毒在美國，包括總統在內，累計超過 730 萬人確診，20 多萬人因疫死亡。
川普的指控當然引起北京的不滿，中國官媒反擊是川普防疫失當，《環球時報》總編輯胡錫進甚至說川普感染病毒是「付出代價」，網路評論還說這是川普的「業力」、「送給中國的國慶禮物」。胡錫進與中國領導人有密切的關係，因此雖然他的言論最後悄悄刪除了，但仍被英語媒體廣泛的報導。
假日中國政府基本上休息（加上最近是中國十一國慶、中秋節「黃金週」假期），但外交部還是發布簡短聲明，發言人在推特上祝願「特朗普（川普）先生和夫人早日康復」。《 CNN 》指，北京有充分的理由對川普的病情感到不安，因為「戰狼外交」在貿易戰等美中關係惡化時，中國媒體和官員長期以來不斷抨擊美國，北京絕對不想讓中國成為美國大選的主要議題。
但川普不太可能改變立場，確診後他更有理由將疫情歸咎於中國，採取更強硬的態度。一些美國右派人士，已經開始批評中國將病毒傳播給總統，共和黨參議員洛夫勒（ Kelly Leoffler ）在推特上呼籲，要讓中國為此負責；川普競選籌款人布蘭特（ Blair Brandt ）稱「中國共產黨對我們的（美國）總統進行了生物攻擊」；美國眾議員情報與反恐小組委員會議員沃克（ Mark Walker ） 表示「這是不是能合理的評估中國干預了美國選舉？」。
《 CNN 》認為，在美中關係上，北京一向最重視「穩定性」，駐美大使崔天凱在川普確診前強調，兩國建立「良好和穩定的關係」是實現中華民族復興的必要條件。而川普感染 COVID-19 ，不論他最後是否康復，這勢必會威脅兩國關係，中國高層將度過一個不安的黃金週假期。
美國總統川普昨日（ 2 ）確診後，前往沃爾特里德國家軍事醫療中心（ Walter Reed Hospital ）隔離治療。美國媒體報導，白宮醫療團隊正在對感染源進行溯源，目前許多確診者都與上週六（ 9 月 26 日）的大法官提名儀式有關。
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