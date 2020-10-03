川普確診前喊「中國瘟疫」　CNN：美國右派讓北京很緊張

美國總統川普昨日（ 2 ）確診新型冠狀病毒（ COVID-19 ），川普過去幾個月不斷批評中國釀成嚴重疫情，因此中國的反應也備受矚目。美國《 CNN 》分析，中國目前似乎較為低調，但還是可以發現，《環球時報》總編輯刪除微博、《人民日報》及央視等官媒關閉川普文章的回應區，顯示北京正有意控制與川普相關的討論。